On binlerce sınır dışı daha yolda! Almanya binlerce Türk vatandaşını geri gönderdi

Almanya'nın göç politikalarında önemli bir değişim yaşanıyor. Ülke, hem yasalara göre kaçak olarak nitelendirilen göçü engellemede hem de sınır dışı işlemlerini hızlandırmada önemli adımlar attı.

KAÇAK NİTELENDİRİLEN GÖÇTE KESKİN DÜŞÜŞ

Alman yetkililerin verilerine göre, ülkeye yasalara göre kaçak yollarla giren göçmen sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 70 oranında azaldı. Bu düşüş, sınır kontrollerindeki sıkılaştırma ve önleyici tedbirlerin sonucu olarak değerlendiriliyor.

SINIR DIŞI İŞLEMLERİNDE YÜZDE 300 ARTIŞ

Göçteki düşüşün yanı sıra, sınır dışı işlemlerinde de ciddi bir artış gözlendi. Geri gönderme işlemleri, bir önceki yıla göre yüzde 300 oranında artış gösterdi.

2 BİN 207 TÜRK VATANDAŞI GERİ GÖNDERİLDİ

2025 yılı içerisinde toplam 2 bin 207 Türk vatandaşı Türkiye'ye geri gönderildi. Sözcü’nün haberine göre bu rakam, 2024 yılına göre iki kattan, 2023 yılına göre ise neredeyse üç kat daha fazla. Geri gönderilen kişiler, Türkiye'nin talebi üzerine toplu uçuşlar yerine normal ticari uçuşlarla tek tek ülkelerine ulaştırıldı.

RIZA BELGESİ İMZALAMAYANA DÖNÜŞ İZNİ YOK

Geri gönderilen kişilerin bir kısmı, "Kendi isteğimle dönüyorum" yazılı bir belge taşıyor. Bu belgeyi taşımayan ve isteği dışında döndürülen kişilere ise ileride Almanya'ya tekrar giriş hakkı tanınmıyor.

SIRADA 43 BİN 952 KİŞİ VAR

Alman Göç ve İltica Dairesi'nin raporlarına göre, halen sınırdışı işlemi bekleyen 43 bin 952 Türk vatandaşı bulunuyor. Aynı raporda, 2025 yılında Almanya'ya kaçak yollarla giren Türk vatandaşı sayısının ise 14 bin 686 olduğu belirtildi.