Almanya bizi hakikaten kıskanıyor: Otomobili onlar üretiyor verginin kaymaklısını bizimkiler alıyor

Türkiye’de otomobil alımında belirleyici olan ÖTV sistemi kapsamlı şekilde değiştirildi. Yeni düzenlemeyle araçların matrahları ve vergi oranları yeniden belirlenirken, elektrikli, hibrit, içten yanmalı ve pick-up dâhil tüm araç grupları düzenleme kapsamına alındı. Değişiklik, sıfır araç fiyatlarında önemli artış ve yeniden hesaplamaları beraberinde getirdi.

Yeni ÖTV düzenlemesiyle pick-up araçlarda vergi oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarıldı. Benzinli ve dizel otomobillerde en düşük ÖTV yüzde 70’ten başlarken, üst segmentlerde yüzde 220’ye kadar yükseldi; bazı yerli modeller ise yüzde 70-75 diliminde kaldı. Motor hacmi avantajı 1300 cc’den 1400 cc’ye çıkarıldı. Elektrikli araçlarda en düşük ÖTV yüzde 10’dan yüzde 25’e yükselirken, lüks modellerde oranlar yüzde 75’e kadar çıktı.

Almanya’da sıfır otomobil fiyatları genellikle yüzde 19 KDV dâhil olarak açıklanıyor ve bunun dışında satış anında ek bir tüketim vergisi uygulanmıyor.

Yani vergisiz fiyat, yalnızca KDV çıkarılarak hesaplanıyor. ÖTV benzeri ilave bir vergi bulunmadığı için vergi yükü sınırlı kalıyor. Bu nedenle Almanya’da Audi A3’ün vergili fiyatı yaklaşık 1,65 milyon TL, BMW 3 Serisi’nin ise 2,16 milyon TL seviyesinde oluşuyor.

Otomobili üreten Almanya, aracı makul vergilerle vatandaşına sunarken, Türkiye’de aynı araçlar vergi yüküyle adeta lüks tüketim maddesine dönüşüyor.

Almanya’da BMW, Mercedes, Audi ve Volkswagen gibi markalar KDV dahil fiyatlarla satılırken, Türkiye’de ÖTV ve KDV birleşince aracın bedeli katlanıyor.

Aynı model bir otomobil Almanya’da orta sınıf bir maaşla erişilebilirken, Türkiye’de vergiler aracın çıplak fiyatını birkaç kez aşıyor.

Almanya – Türkiye Sıfır Araç Fiyatı Karşılaştırması (2026)

Model Almanya Vergili (€) Almanya Vergisiz (€) Almanya Vergili (TL) Almanya Vergisiz (TL) Türkiye Vergili (TL) Türkiye Vergisiz (TL) Türkiye Vergi Yükü (TL) BMW 3 Serisi 43.000 36.134 2.159.320 1.815.102 5.781.000 ~1.794.000 ~3.987.000 Mercedes C-Class 45.000 37.815 2.260.800 1.900.875 5.781.000 ~1.794.000 ~3.987.000 Audi A3 33.000 27.731 1.658.000 1.393.950 3.260.000 ~1.011.000 ~2.249.000 VW Golf 29.000 24.370 1.457.000 1.224.000 2.600.000 ~806.000 ~1.794.000

Vergisiz bedeli benzer olan araçlarda farkı yaratan üretim maliyeti değil, kamuya aktarılan vergi yükü oluyor. Böylece otomobili yapan kazanırken, asıl “kaymaklı” payı vergilerle Türkiye topluyor.

Tablo, otomobilin nerede üretildiğinden çok, nerede satıldığının belirleyici olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

OTOMOBİLİ ONLAR ÜRETİYOR VERGİNİN KAYMAKLISINI BİZİMKİLER ALIYOR

Ortaya çıkan tablo, Türkiye’de otomobilin artık bir ulaşım aracı değil, ağır bir vergi yükü hâline geldiğini gösteriyor. Ortalama bir sıfır otomobil için ödenen bedel 75 ila 100 asgari ücrete yaklaşırken, bu tutarın yarıdan fazlası doğrudan vergiye gidiyor.

Türkiye’de otomobil fiyatları – asgari ücret karşılığı (2026)

Araç modeli Türkiye satış fiyatı (TL) Toplam vergi tutarı (TL) Araç fiyatı kaç asgari ücret? Vergi tutarı kaç asgari ücret? Volkswagen Golf 1.5 TSI 2.100.000 1.350.000 74,8 48,1 Audi A3 Sportback 2.450.000 1.650.000 87,3 58,8 BMW 1 Serisi (118i) 2.650.000 1.820.000 94,4 64,8 Mercedes A200 2.750.000 1.900.000 97,9 67,7

Bazı modellerde yalnızca vergi tutarı, yıllarca çalışılarak kazanılabilecek bir gelire denk geliyor. Otomobili üreten ülkelerde araçlar erişilebilir kalırken, Türkiye’de vatandaş kendi emeğiyle devlete otomobil satın almış oluyor.