Mehmet Şimşek'in TOBB ziyaretinde tartışma çıktı! "Talepleriniz nedeniyle vergi toplayamıyorum"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetimi arasında 6 Ocak’ta yapılan toplantıda gergin anlar yaşandığı iddia edildi.
Gazeteci Erdal Sağlam’ın aktardığı kulis bilgilerine göre, Şimşek iş dünyasının taleplerine sert çıkarken toplantıdaki hava da bir anda değişti.
"İSTEDİĞİM VERGİYİ TOPLAYAMIYORUM"
TOBB’da yaklaşık 100-120 kişilik bir katılımla gerçekleşen toplantıya divan ve komite başkanları da katıldı. Sağlam’a göre, Bakan Şimşek bu toplantıda taleplerin dile getirilmesinden rahatsız oldu ve katılımcılara şu sözlerle tepki gösterdi:
"Ben buraya enflasyonla mücadele programını anlatmaya geldim, siz bana taleplerinizi anlatıyorsunuz. Hep böyle yapıyorsunuz. Ben bu aşırı talepleriniz yüzünden vergiyi istediğim gibi toplayamıyorum. Benim vaktimi çalıyorsunuz."
TOBB'DAN ŞİMŞEK'E SERT YANIT
Şimşek’in bu çıkışının ardından TOBB yönetiminin ciddi şekilde rahatsızlık duyduğu ifade edildi. Toplantı salonundaki tansiyonun yükseldiği, bazı katılımcıların ise ortamı yumuşatmaya çalıştığı bildirildi. Sağlam’ın aktardığına göre, bir katılımcı Şimşek’e “Bugün siz kötü bir gününüzdesiniz herhalde” diyerek yanıt verdi.
Öte yandan Şimşek'in TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu'nun yanında oturduğu da görüldü. Hisarcıklıoğlu aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu'nda yönetim kurulu üyesi.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, haber ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, 6 Ocak tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Müşterek Kurul Toplantısı'na onur konuğu olarak katılmıştır. Basına kapalı olarak yaklaşık 5 saat süren toplantı iş dünyası temsilcileriyle samimi bir atmosferde, soru-cevap formatında gerçekleştirilmiştir.
Toplantının süresinden anlaşılacağı üzere, kamuoyuna yansıtıldığı şekilde problemli bir ortam söz konusu olmamıştır. Aksi durumda toplantının bu denli uzun sürmesi mümkün olmazdı.
Bu çerçevede; basına kapalı bir toplantıyı günler sonra bilinçli algı oluşturma gayreti ile üstelik 5N1K kuralı hiçe sayılarak, tarafımızla iletişime geçilmeden, tuhaf ithamlarla, dedikodu tarzı verilmesi manidardır.
Kaynağı belirtilmeden, kulis adı altında dolaşıma sokulan yalan haberlere itibar edilmemesi ve kamuoyunun bu tarz yönlendirmelere karşı dikkatli olması önemle rica olunur."