Mehmet Şimşek'in TOBB ziyaretinde tartışma çıktı! "Talepleriniz nedeniyle vergi toplayamıyorum"

Mehmet Şimşek'in TOBB ziyaretinde tartışma çıktı! "Talepleriniz nedeniyle vergi toplayamıyorum"
Yayınlanma:
6 Ocak’ta TOBB’daki toplantıda Bakan Mehmet Şimşek’in iş dünyasının taleplerine “Vergiyi istediğim gibi toplayamıyorum. Benim vaktimi çalıyorsunuz” diyerek tepki gösterdiği öne sürüldü. Bu sözler salonda tansiyonu yükseltti. Bir katılımcı da Şimşek’e “Bugün siz kötü bir gününüzdesiniz herhalde” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetimi arasında 6 Ocak’ta yapılan toplantıda gergin anlar yaşandığı iddia edildi.

Gazeteci Erdal Sağlam’ın aktardığı kulis bilgilerine göre, Şimşek iş dünyasının taleplerine sert çıkarken toplantıdaki hava da bir anda değişti.

"İSTEDİĞİM VERGİYİ TOPLAYAMIYORUM"

TOBB’da yaklaşık 100-120 kişilik bir katılımla gerçekleşen toplantıya divan ve komite başkanları da katıldı. Sağlam’a göre, Bakan Şimşek bu toplantıda taleplerin dile getirilmesinden rahatsız oldu ve katılımcılara şu sözlerle tepki gösterdi:

"Ben buraya enflasyonla mücadele programını anlatmaya geldim, siz bana taleplerinizi anlatıyorsunuz. Hep böyle yapıyorsunuz. Ben bu aşırı talepleriniz yüzünden vergiyi istediğim gibi toplayamıyorum. Benim vaktimi çalıyorsunuz."

Mehmet Şimşek istedi Adalet Bakanlığı harekete geçtiMehmet Şimşek istedi Adalet Bakanlığı harekete geçti

TOBB'DAN ŞİMŞEK'E SERT YANIT

Şimşek’in bu çıkışının ardından TOBB yönetiminin ciddi şekilde rahatsızlık duyduğu ifade edildi. Toplantı salonundaki tansiyonun yükseldiği, bazı katılımcıların ise ortamı yumuşatmaya çalıştığı bildirildi. Sağlam’ın aktardığına göre, bir katılımcı Şimşek’e “Bugün siz kötü bir gününüzdesiniz herhalde” diyerek yanıt verdi.

mehmet-simsekin-tobb-ziyaretinde-tartisma-cikti-talepleriniz-nedeniyle-vergi-toplayamiyorum.jpg

Öte yandan Şimşek'in TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu'nun yanında oturduğu da görüldü. Hisarcıklıoğlu aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu'nda yönetim kurulu üyesi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haber ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

screenshot-2026-01-15-at-10-55-27-1-t-c-hazine-ve-maliye-bakanligi-hmbakanligi-x.png

"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, 6 Ocak tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Müşterek Kurul Toplantısı'na onur konuğu olarak katılmıştır. Basına kapalı olarak yaklaşık 5 saat süren toplantı iş dünyası temsilcileriyle samimi bir atmosferde, soru-cevap formatında gerçekleştirilmiştir.
Toplantının süresinden anlaşılacağı üzere, kamuoyuna yansıtıldığı şekilde problemli bir ortam söz konusu olmamıştır. Aksi durumda toplantının bu denli uzun sürmesi mümkün olmazdı.
Bu çerçevede; basına kapalı bir toplantıyı günler sonra bilinçli algı oluşturma gayreti ile üstelik 5N1K kuralı hiçe sayılarak, tarafımızla iletişime geçilmeden, tuhaf ithamlarla, dedikodu tarzı verilmesi manidardır.
Kaynağı belirtilmeden, kulis adı altında dolaşıma sokulan yalan haberlere itibar edilmemesi ve kamuoyunun bu tarz yönlendirmelere karşı dikkatli olması önemle rica olunur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
Siyaset
'İki Ahmet' MHP'nin kayyum çağrısına yanıt verdi
'İki Ahmet' MHP'nin kayyum çağrısına yanıt verdi
19 yaşındaki İmamoğlu Silivri’de yargılanıyor! Diploma davasını canlı takipteyiz
19 yaşındaki İmamoğlu Silivri’de yargılanıyor! Diploma davasını canlı takipteyiz