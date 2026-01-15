Mehmet Şimşek istedi Adalet Bakanlığı harekete geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde patlama yaşanan konkordato ilanlarının ardından başladıkları denetimleri duyurmuş ve sisteminin kötüye kullanılmasına karşı kararlı olduklarını söyemişti. Sürecin daha sağlıklı işlemesi için Adalet Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütüldüğünü de açıklayan Mehmet Şimşek, konkordatonun gerçek amacına uygun şekilde, şirketlerin iflastan kurtulmasını sağlayacak bir yapıya kavuşturulacağını vurguladı.

Şimşek'in açıklamasının ardından Adalet Bakanlığı'nın yeni kanun düzenlemesi için çalıştığı ortaya çıktı.

MEHMET ŞİMŞEK İSTEDİ ADALET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; ekonomik koşulları gerekçe göstererek borçlarını ertelemek isteyen şirketlerin konkordato sistemini suistimal etmesi üzerine Adalet Bakanlığı harekete geçti. Hazırlanan yeni Cebri İcra Kanunu taslağıyla, sistemi kötüye kullanan firmalara karşı sert önlemler kapıda.

Düzenleme kapsamında, konkordato raporu sunan bağımsız denetim kuruluşlarına yönelik denetimler sıkılaştırılırken, başvurusu reddedilen şirketlerin yeniden talepte bulunabilmesi için kaynaklarında somut bir düzelme olduğunu kanıtlaması şartı getirilecek.

Yeni kanun çalışması tamamlandığında şu değişiklikler olacak:

Mükerrer Başvuru Yasağı: Konkordato talebi reddedilen bir firma, mali kaynaklarında somut ve ileriye dönük bir iyileşme kanıtlamadıkça yeniden başvuru yapamayacak.

Adres Taşıma Engeli: Farklı mahkemelerden şansını denemek isteyenlerin önüne geçmek için, başvurudan önceki son 6 ay içinde yapılan adres değişiklikleri kabul edilmeyecek.

Hapis Cezası Müeyyidesi: Bilgi ve belgelerde hile yaparak alacaklıları veya mahkemeyi yanıltanlara 1-3 yıl hapis ve adli para cezası verilecek.

Denetim Firmalarına Operasyon: Yetersiz incelemeyle "sipariş rapor" hazırlayan kuruluşlara ağır para cezaları (82 milyon TL'yi aşan tutarlar) ve faaliyetten men cezaları uygulanmaya devam edecek; bu kurumlar için yeni bir kanuni düzenleme hayata geçirilecek.

Adalet Bakanlığı verilerine göre 2021-2025 dönemi konkordato talebi sayısı 5 bin 293 olurken bunlardan sadece 2 bin 83’ünün Kamu Gözetim Kurumu'na (KGK) bildirildiği tespit edildi.

KGK'nın incelemeleri sonucunda, konkordato sürecini suistimal edecek şekilde rapor düzenleyen 10 denetim kuruluşu ve 13 sorumlu denetçinin faaliyet izni iptal edildi. Raporların 1-7 gün gibi kısa sürede hazırlandığı, 5 bin-10 bin lira gibi işin niteliğiyle örtüşmeyecek bedellerde denetim sözleşmelerinin düzenlendiği, yeterli ve uygun denetim kanıtları toplanmadan rapor düzenlendiği ortaya çıktı.

14 denetim kuruluşuna toplam 82 milyon 119 bin 151 lira idari para cezası verildi..

Denetimlerin sayısını artıran Hazine ve Maliye Bakanlığı 170 kadar konkordato denetim kuruluşunu incelemeye aldı. Bakanlık kaynakları, şubat ayında Meclis’e sunulması planlanan taslak ile bağımsız konkordato denetim kuruluşlarıyla ilgili olarak suistimalleri önlenmesi ve cezaların artırılması amaçlanıyor.

KONKORDATO İLANI NEYE YARIYOR?

Konkordato başvurusu kabul edilen firmalar için alacaklıları ile anlaşarak mali yapısını düzenlemeye yönelik hukuki süreç işletiliyor. Konkordato ilan eden şirketlere, (mahkemenin belirlediği zaman diliminde) alacaklılar haciz işlemi yapamıyor, bankalar kredi borçlarını tahsil edemiyor ve ipotekler satışa çıkarılamıyor.