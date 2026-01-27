Almanya'dan ABD'ye gidecek vatandaşlarına 'polis saldırısı' uyarısı

Yayınlanma:
Almanya Dışişleri Bakanlığı, ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanlarının karıştığı ölümcül olaylar ve ülkeyi etkisi altına alan şiddetli kış fırtınası nedeniyle seyahat uyarısı yayımladı. Bakanlık, bölgedeki vatandaşlarını kalabalık alanlardan uzak durmaları ve yerel güvenlik güçlerinin talimatlarına uymaları konusunda uyardı.

Almanya Dışişleri Bakanlığının ABD'ye seyahat uyarısında bulundu. Uyarının arka planında, Minneapolis kentinde ICE görevlilerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda yaşanan sivil ölümleri yer alıyor.

7 Ocak'ta ICE görevlileri, 37 yaşındaki ABD vatandaşı Renee Nicole Macklin Good’u, memurları aracıyla ezmeye çalıştığı iddiasıyla silahla vurarak öldürdü. 24 Ocak'ta ise Minneapolis'teki protestolar sırasında 37 yaşındaki hemşire Alex Jeffrey Pretti, ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışıldığı sırada vurularak hayatını kaybetti. Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, hayatını kaybeden Pretti'nin herhangi bir suç kaydı bulunmayan ve silah taşıma ruhsatına sahip bir ABD vatandaşı olduğunu açıkladı.

KİMLİK KONTROLLERİ VE PROTESTO RİSKİNE KARŞI UYARI

Almanya Dışişleri Bakanlığı, birçok ABD eyaletinde geçerli olan kimlik gösterme zorunluluğuna dikkat çekerek, gösteriler sırasında güvenlik güçleriyle yaşanabilecek gerginliklerin şiddet olaylarına dönüşebileceği uyarısında bulundu. Vatandaşların yerel medyayı takip etmeleri, kitlesel eylemlerden kaçınmaları ve güvenlik güçlerine karşı sakin davranmaları tavsiye edildi.

Göçmen polisinin ikinci cinayeti ABD'yi karıştırdı! Trump suçu demokratlara attı: Obama vatandaşları sokağa çağırdı!Göçmen polisinin ikinci cinayeti ABD'yi karıştırdı! Trump suçu demokratlara attı: Obama vatandaşları sokağa çağırdı!

ŞİDDETLİ KIŞ FIRTINASI VE ULAŞIM KISITLAMALARI

Güvenlik risklerinin yanı sıra, ABD'nin geniş bir bölümünü etkisi altına alan aşırı soğuklar ve kış fırtınası da uyarı metninde yer aldı. Bakanlık, zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınılmasını, hava durumu uyarılarının yakından izlenmesini ve ulaşımda yaşanabilecek ciddi aksamalara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

