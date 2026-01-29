Balıkesir’de yolcu treni raydan çıktı

Balıkesir’de yolcu treni raydan çıktı
Yayınlanma:
Bandırma-İzmir seferini yapan yolcu treni, toprak kayması nedeniyle raydan çıktı. Trende 1 kişi hafif yaralandı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde toprak kayması sonucu yolcu treni raydan çıktı, 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kocabıyıklar Kölederesi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bandırma- İzmir seferini yapan E 68012 sefer sayılı yolcu treni, Bandırma istikametinden İzmir yönüne seyir halindeyken, bölgede toprak kayması meydana geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Zemindeki hareketlilik nedeniyle 2 makinist, 4 vagon görevlisi ve 143 yolcunun bulunduğu tren raydan çıktı. Kazada yolculardan 16 yaşındaki Zehra E. hafif şekilde yaralandı. İhbar yapılması üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yolcular olay yerine gelen başka bir trenle en yakın Soğucak İstasyonu’na tahliye edildi. Yolcular, buradan otobüslerle İzmir’e gönderildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bilgisi edinildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

