İnşaat şantiyesinde işçilerin yatakhanesinde yangın

Hatay'ın Samandağ ilçesinde inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı yatakhanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

YANGIN PREFABRİK YATAKHANEDE ÇIKTI

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kurtderesi mevkisinde inşaat şantiyesindeki prefabrik yatakhanede çıktı.

ALEVLER BİRDEN YÜKSELDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yatakhaneden yükselen alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ŞANS ESERİ ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

