İnşaat şantiyesinde işçilerin yatakhanesinde yangın
Yayınlanma:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı yatakhanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı yatakhanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın
YANGIN PREFABRİK YATAKHANEDE ÇIKTI
Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kurtderesi mevkisinde inşaat şantiyesindeki prefabrik yatakhanede çıktı.
ALEVLER BİRDEN YÜKSELDİ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yatakhaneden yükselen alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
ŞANS ESERİ ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)