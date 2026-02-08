Devlet hastanesinde fare cirit attı

Yayınlanma:
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde fare gören bir vatandaş duruma isyan etti.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan bir vatandaş, hasta odalarında farelerin görüldüğünü öne sürdü.

Hastanede dolaşan bir fareyi kayda alan vatandaş; durumu yetkililere bildirdiğini ancak herhangi bir somut adım atılmadığını iddia etti.

Mide bulandıran görüntüler: Börek tezgahında fare cirit attıMide bulandıran görüntüler: Börek tezgahında fare cirit attı

DEVLET HASTANESİNDE SKANDAL GÖRÜNTÜ

Hijyen sorunları nedeniyle sık sık eleştirilerin odağında yer alan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bu kez hastane içinde görüntülenen fare ile gündeme geldi.

fare.jpg

Yaklaşık 15 gündür hastanede tedavi gördüğünü belirten bir vatandaş, "15 gündür buradayız. Fare gördük ve durumu yetkililere ilettik. İlgileneceklerini söylediler ama değişen bir şey yok. Hastane girişine sadece fare kapanları konulmuş" ifadelerini kullanarak o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Söz konusu hastane, daha önce de odalarda tahta kurusu bulunduğu ve yemeklerden kurt çıktığı yönündeki iddialarla tartışmaların odağına yerleşmişti.

(ANKA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

