Mide bulandıran görüntüler: Börek tezgahında fare cirit attı

Yayınlanma:
İzmir’in Buca ilçesine bağlı Şirinyer semtinde faaliyet gösteren bir börekçinin vitrininde kaydedilen görüntüler, izleyenlerin midesini bulandırdı. Tezgaha dizilmiş böreklerin üzerinde dolaşan ve ürünleri yiyen fare, vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gıda hijyeni ve halk sağlığı konusundaki endişeleri artıran olay, Şirinyer’deki bir işletmede meydana geldi. İşletmenin dışından cam vitrine bakan vatandaşlar, börek tepsilerinin arasında gezinen fareyi görünce şoke oldu.

"ONLARI BİZE SATACAKLAR"

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, farenin su böreği tepsisinin üzerinden geçerek diğer tepsiye daldığı ve buradaki ürünleri yediği net bir şekilde görüldü. O anlara tanıklık eden vatandaşların tepkileri de kayda girdi.

Görüntüleri çeken kişinin şaşkınlığı ve iğrenmesi ses kayıtlarına yansırken, "Oha çok iğrenç" dediği duyuldu. Çevredeki bir başka kişinin durumu alaycı bir tavırla "Ne kadar güzel" diye yorumlamasına tepki gösteren vatandaş ise acı gerçeği şu sözlerle dile getirdi:

"Ne kadar güzel mi? Abi onları bize satacaklar."

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki çekerken, vatandaşlar yetkilileri göreve çağırarak işletme hakkında denetim yapılması talebinde bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

