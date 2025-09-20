işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın

Yangın, ilçeye bağlı Çekmece Mahallesi’nde işçilerin barınma amacıyla kullandığı konteynerlerden birinde çıktı.

Organize Sanayi bölgesinde yangın

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan diğer konteynerlere de sıçradı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Durumu fark eden işçiler panik içinde kendilerini dışarı atarak itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yoğun dumanın kapladığı alanda yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.