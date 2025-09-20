Organize Sanayi bölgesinde yangın

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Sanayi bölgesinde yangın: Mobilya fabrikasında hasar oluştu

ÇEVREDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Olay yerine sevk edilen ekiplerin yangına müdahale sürerken, araçlarıyla yoldan geçen yurttaşlar, cep telefonlarının kameralarıyla yangını görüntüledi.

Alevlerin yükseldiği noktadan kara bulutlar gökyüzünü kapladı. Kara dumanlar, İstanbul'un birçok noktasından vatandaş kamerasıyla görüntülendi.