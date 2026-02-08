Mahsur kalan baba ve çocuklarının yardımına itfaiye koştu!

Yayınlanma:
Manisa’nın Yunus Emre ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle Gediz Nehri’nin taştı. Nehir taşınca bağ evinde mahsur kalan baba ve 4 çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Manisa’nın Yunus Emre ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle debisi yükselen Gediz Nehri taştı. Çevrede bulunan tarım arazileri ile bağ evlerini su bastı. Spil Mahallesi yakınlarından geçen Manisa-İzmir çevre yolunun ova kesiminde bulunan bir bağ evinde, Suriye uyruklu baba ve 4 çocuğu mahsur kaldı.

EKİPLER BABA VE 4 ÇOCUĞUNU KURTARDI!

Yapılan ihbar üzerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Suyun yüksekliği nedeniyle araçların ilerleyemediği alanda, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri kontrollü bir şekilde eve ulaştı.

İtfaiye personeli, baba ile 4 çocuğunu güvenli bölgeye taşımak için seferber oldu. Ekipler, yaklaşık 1 kilometre mesafedeki su birikintilerini aşarak çocukları sırtlarında taşıyarak tahliye etti.

