50 bin kişinin yaşadığı Antalya’nın ilçesine nüfusun 90 katı turist akın etti

50 bin kişinin yaşadığı Antalya’nın ilçesine nüfusun 90 katı turist akın etti
Yayınlanma:
Güncelleme:
Antalya’nın 50 bin nüfuslu Kemer ilçesi, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarıyla 2025’te nüfusunun 90 katı, 4,5 milyon turisti ağırladı.

Yıl boyunca turizm hareketliliğinin devam ettiği Antalya’da, spor turizmiyle öne çıkan Kemer, geçen yıl rekor ziyaretçi sayısına ulaştı. Run To Sky, Sea To Sky, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Akra Granfondo ve Çıralı Nature Fest gibi dünya çapında takip edilen organizasyonlarla yabancı sporcular ilçeye geldi. Bu etkinlikler, Kemer’in hem tanıtımına hem de turizmine önemli katkı sağladı.

turist.jpg

3,4 MİLYON YABANCI TURİST AĞIRLADI

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, yaptığı açıklamada, ilçenin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,66 artışla 3 milyon 479 bin 730 yabancı turisti ağırladığını söyledi. Günübirlik ziyaretçilerle bu sayının daha da yükseldiği ifade edildi.

antalya-turist.jpg

RUSYA İLK SIRADA, ALMANYA VE UKRAYNA TAKİPTE

Solmaz, geçen yıl en fazla turistin Rusya’dan geldiğini, ikinci sırada yerli turistlerin bulunduğunu, Almanya, Ukrayna, Polonya, Kazakistan ve İngiltere’den de çok sayıda ziyaretçi geldiğini aktardı.

kemer-90bin.jpg

NÜFUSUNUN 90 KATI TURİST AĞIRLADI

Geçen yıl hava koşullarından dolayı turizm sezonunun hazirana sarktığını belirten Solmaz, kasım ayını da iyi değerlendirdiklerini ifade etti. 50 bin nüfuslu ilçede, konaklayan ve günübirlik gelenlerle birlikte yaklaşık 4,5 milyon ziyaretçi ağırlandığı kaydedildi.

kemerrr.jpg

TURİST MEMNUNİYETİ ÖNCELİK

Solmaz, turist sayısının artmasının memnuniyetin de bir göstergesi olduğunu vurguladı. Dünyanın yedi kıtasından misafir ağırladıklarını belirten Solmaz, Kemer’in bir marka olduğunu ve bu değerin korunması için çalıştıklarını söyledi.

spor.jpg

SPOR TURİZMİ VE ALTYAPI YATIRIMLARI

Kemer’i sadece deniz turizmiyle sınırlı görmediklerini belirten Solmaz, spor turizmi alanında dünya çapında yarışlara ev sahipliği yaptıklarını hatırlattı. İlçeye 4 bin kişilik spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve tenis kortları kazandırılacağı bildirildi.

Antalya'da tüm zamanların rekoru kırıldı: 17 milyon kişi akın ettiAntalya'da tüm zamanların rekoru kırıldı: 17 milyon kişi akın etti

2026’DA 2025 RAKAMLARININ ÜZERİNDE TURİST BEKLENİYOR

Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı Başkan Yardımcısı Burak Orkut, geçen yıl temmuzdan itibaren istenilen doluluk oranlarına ulaşıldığını ve kasım sonuna kadar yoğun bir sezon yaşandığını belirtti. Orkut, 2026 yılı için rezervasyonların 2025’in altında kalmayacağını ifade etti.

yuzme.jpg

ULUSLARARASI SPORCULAR KEMER’İ TANITIYOR

Sea To Sky Organizatörü Semih Özdemir ise, ilçede düzenlenen organizasyonlara dünyanın dört bir yanından sporcuların katıldığını ve bu etkinliklerin hem Kemer’in hem Antalya’nın tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi.

Kaynak: AA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Emlak vergileri 3 kat arttı: Tapuda işlemler kilitlendi
Emlak vergileri 3 kat arttı
Tapuda işlemler kilitlendi
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Türkiye
Bakanlık duyurdu: 485 nokta daha madencilik faaliyetleri için ihaleye çıktı!
Bakanlık duyurdu: 485 nokta daha madencilik faaliyetleri için ihaleye çıktı!
80 kişiye mezar olmuştu: AKP’li müteahhit İşitmen ve oğlu hakkında kırmızı bülten kararı
80 kişiye mezar olmuştu: AKP’li müteahhit İşitmen ve oğlu hakkında kırmızı bülten kararı