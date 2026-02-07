50 bin kişinin yaşadığı Antalya’nın ilçesine nüfusun 90 katı turist akın etti

Yıl boyunca turizm hareketliliğinin devam ettiği Antalya’da, spor turizmiyle öne çıkan Kemer, geçen yıl rekor ziyaretçi sayısına ulaştı. Run To Sky, Sea To Sky, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Akra Granfondo ve Çıralı Nature Fest gibi dünya çapında takip edilen organizasyonlarla yabancı sporcular ilçeye geldi. Bu etkinlikler, Kemer’in hem tanıtımına hem de turizmine önemli katkı sağladı.

3,4 MİLYON YABANCI TURİST AĞIRLADI

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, yaptığı açıklamada, ilçenin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,66 artışla 3 milyon 479 bin 730 yabancı turisti ağırladığını söyledi. Günübirlik ziyaretçilerle bu sayının daha da yükseldiği ifade edildi.

RUSYA İLK SIRADA, ALMANYA VE UKRAYNA TAKİPTE

Solmaz, geçen yıl en fazla turistin Rusya’dan geldiğini, ikinci sırada yerli turistlerin bulunduğunu, Almanya, Ukrayna, Polonya, Kazakistan ve İngiltere’den de çok sayıda ziyaretçi geldiğini aktardı.

NÜFUSUNUN 90 KATI TURİST AĞIRLADI

Geçen yıl hava koşullarından dolayı turizm sezonunun hazirana sarktığını belirten Solmaz, kasım ayını da iyi değerlendirdiklerini ifade etti. 50 bin nüfuslu ilçede, konaklayan ve günübirlik gelenlerle birlikte yaklaşık 4,5 milyon ziyaretçi ağırlandığı kaydedildi.

TURİST MEMNUNİYETİ ÖNCELİK

Solmaz, turist sayısının artmasının memnuniyetin de bir göstergesi olduğunu vurguladı. Dünyanın yedi kıtasından misafir ağırladıklarını belirten Solmaz, Kemer’in bir marka olduğunu ve bu değerin korunması için çalıştıklarını söyledi.

SPOR TURİZMİ VE ALTYAPI YATIRIMLARI

Kemer’i sadece deniz turizmiyle sınırlı görmediklerini belirten Solmaz, spor turizmi alanında dünya çapında yarışlara ev sahipliği yaptıklarını hatırlattı. İlçeye 4 bin kişilik spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve tenis kortları kazandırılacağı bildirildi.

2026’DA 2025 RAKAMLARININ ÜZERİNDE TURİST BEKLENİYOR

Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı Başkan Yardımcısı Burak Orkut, geçen yıl temmuzdan itibaren istenilen doluluk oranlarına ulaşıldığını ve kasım sonuna kadar yoğun bir sezon yaşandığını belirtti. Orkut, 2026 yılı için rezervasyonların 2025’in altında kalmayacağını ifade etti.

ULUSLARARASI SPORCULAR KEMER’İ TANITIYOR

Sea To Sky Organizatörü Semih Özdemir ise, ilçede düzenlenen organizasyonlara dünyanın dört bir yanından sporcuların katıldığını ve bu etkinliklerin hem Kemer’in hem Antalya’nın tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi.

Kaynak: AA