Antalya'da tüm zamanların rekoru kırıldı: 17 milyon kişi akın etti

Dünyada en çok turist gelen 10 şehir listesinde 8'inci, dünyanın en iyi 10 destinasyonu listesinde 5'inci sırada yer alan Antalya'da 2025 yılı, rekor yılı oldu.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 2025'te Antalya'ya, önceki yıla göre yüzde 1,17 oranında artışla 17 milyon 122 bin turist geldi. Kente hava yoluyla gelen turist sayısı ilk kez 2025 yılında 17 milyonu aşmış oldu.

"TURİZM TARİHİNİN EN YÜKSEK RAKAMINA ULAŞTI"

2025 yılı turizm verilerini değerlendiren Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, şöyle dedi:

"2025 yılında Antalya yurt dışından 16 milyon 22 bin turist ve 1 milyon 100 bin gurbetçi olmak üzere 17 milyon 122 bin geliş ile turizm tarihinin en yüksek rakamına ulaştı."

"HER İKİ TURİSTTEN BİRİ YA RUS YA ALMAN"

Rus turistlerin uzun bir zaman sonra 4 milyonu aştığına ve birinciliği koruduğunu belriten Yavuz, "Almanlar da uzun süre sonra 3,5 milyonu geçti. İki ülkenin toplamı 7,5 milyon, pazar payları yüzde 48 oldu. Neredeyse 2025 yılında gelen her iki turistten biri ya Rus ya Alman" diye konuştu.

İLK DÖRT SIRALAMASI DEĞİŞMEDİ

İngilizlerin 1,5 milyonla üçüncü sıradaki yerini koruduğunu açıklayan Recep Yavuz, "Polonya geçen yıla göre küçük bir artışla 1 milyon 280 binlik potansiyeli yakaladı. Beşinci sırayı 465 bin kişi ile Hollanda aldı. İlk dört sıralaması son 4 yılda değişmedi" dedi.

"KAZAKİSTAN VE İRAN'DAN ÖNEMLİ DÜŞÜŞLER DİKKATİ ÇEKTİ"

2025 yılının en dikkat çeken artışının yüzde 23 ile Ukrayna'dan geldiğini belirten Yavuz, "Savaş ertesinde Ukrayna ilk kez yarım milyona yaklaştı. Ukraynalıların önemli kısmının Almanya, Polonya gibi ülkelerden geldiği görüldü. Kazakistan ve İran'dan önemli düşüşler dikkati çekti" diye konuştu.

GURBETÇİLER 1 MİLYONU GEÇTİ

Gurbetçilerin son iki yıldır 1 milyonun üzerinde gelişle artışı sürdürdüklerini söyleyen Yavuz, "2025 yılında gurbetçiler yüzde 8,7 oranında artışla 1 milyon 99 bin kişiye ulaştı. 2024 yılında ise 1 milyon 11 bin, 2023 yılında 928 bin, 2022'de 682 bin gurbetçi gelmişti" dedi.