Yozgat'ta evin mutfağında patlama ve yangın: 1 yaralı

Yozgat'ta bir apartman dairesinin mutfağında meydana gelen patlama yangına neden oldu. Olayda bir kişi yanarak yaralandı, iki kişi de dumandan etkilendi.

Yozgat'ın Erdoğan Akdağ Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanda mutfakta yaşanan patlama yangına yol açtı. Henüz kesinleşmeyen nedeniyle mutfakta patlamanın ardından alevler çıktı.

PATLAMA SONRASI YANGIN

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, AFAD ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Patlama anında mutfakta bulunan 19 yaşındaki C.D. yaralandı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Peynir tesisindeki patlamada ağır yaralanan işçi öldüPeynir tesisindeki patlamada ağır yaralanan işçi öldü

SİTE YÖNETİCİSİNDEN AÇIKLAMA

Site yöneticisi Hasan Uçar, patlama anını şu sözlerle anlattı: "Ofisin önünde bekliyordum. Bir anda patlama oldu. Muhtemelen gaz sıkışması yaşandı. Hemen ambulans ve itfaiyeyi aradık. Arkadaşımız biraz yanıklar aldı."

Markete el bombalı saldırı! Patlama anı kameradaMarkete el bombalı saldırı! Patlama anı kamerada

DUMANDAN ETKİLENENLER DE HASTANEDE

Patlamada evde maddi hasar meydana gelirken, yangının yoğun dumanından etkilenen apartman sakinlerinden iki kişi de tedbir amacıyla hastaneye götürülerek kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

