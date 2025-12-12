Markete el bombalı saldırı! Patlama anı kamerada

Olay, dün gece, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Gürsel Caddesi’nde bir markette meydana geldi.

MARKETE EL BOMBASI ATIP KAÇTI

Kimliği belirsiz şüpheli, markete el bombası attı. Saldırı sırasında markette bulunan iş yeri sahibi S.D. yara almadan kurtulurken, şüpheli ise kaçtı.

Patlama nedeniyle markette hasar oluştu. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

El BOMBASININ PATLAMA ANI KAMERADA

Şüphelinin, saldırıp kaçtığı anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Şüphelinin markete attığı patlayıcı maddenin, el bombası olduğu tespit edildi.

Kamera kaydında, yüzü kapalı şüphelinin kapısını açtığı marketten içeri el bombasını atıp kaçtığı, bir süre sonra patlamanın meydana geldiği ve yangına neden olduğu, iş yerinin yanından geçen bir kadın da patlama sırasında kırılan camlardan etkilenip, hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Ayrıca, çevredekilerin marketin içine girip, bidonla su dökerek yangını söndürmeye çalıştığı anlar da kameraya yansıdı.