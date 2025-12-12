Markete el bombalı saldırı! Patlama anı kamerada

Markete el bombalı saldırı! Patlama anı kamerada
Yayınlanma:
Diyarbakır'da kimliği belirsiz şüpheli, bir markete el bombası atarak kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. Şüpheli, aranıyor.

Olay, dün gece, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Gürsel Caddesi’nde bir markette meydana geldi.

Çeteden düğün salonuna el bombası, restorana kurşun yağmuru!Çeteden düğün salonuna el bombası, restorana kurşun yağmuru!

MARKETE EL BOMBASI ATIP KAÇTI

Kimliği belirsiz şüpheli, markete el bombası attı. Saldırı sırasında markette bulunan iş yeri sahibi S.D. yara almadan kurtulurken, şüpheli ise kaçtı.

Patlama nedeniyle markette hasar oluştu. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

El BOMBASININ PATLAMA ANI KAMERADA

Şüphelinin, saldırıp kaçtığı anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Şüphelinin markete attığı patlayıcı maddenin, el bombası olduğu tespit edildi.

Kamera kaydında, yüzü kapalı şüphelinin kapısını açtığı marketten içeri el bombasını atıp kaçtığı, bir süre sonra patlamanın meydana geldiği ve yangına neden olduğu, iş yerinin yanından geçen bir kadın da patlama sırasında kırılan camlardan etkilenip, hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Ayrıca, çevredekilerin marketin içine girip, bidonla su dökerek yangını söndürmeye çalıştığı anlar da kameraya yansıdı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Şimşek'in enflasyon hedefinin nasıl tutacağı ortaya çıktı: Vay memurun emeklinin haline!
Google halktv.com.tr'nin emeğine nasıl çöküyor? İşte yeni delil ve yeni ifşa! Varan 2
Ela Rumeysa Cebeci Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu! "Fotoğraf" iddiasına yanıt verdi
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Türkiye
Türkiye'nin konuştuğu anne ve oğlunun otopsi raporlarının detayları ortaya çıktı!
Türkiye'nin konuştuğu anne ve oğlunun otopsi raporlarının detayları ortaya çıktı!
Boğazına şeker takılan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı: O anlar kamerada
Boğazına şeker takılan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı: O anlar kamerada