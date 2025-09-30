Çeteden düğün salonuna el bombası, gözde restorana kurşun yağmuru!

Dinçer GÖKÇE

İtalya’da tutuklu bulunan Barış Boyun’un lideri olduğu gruba yönelik bugüne değin açılan davaların en büyüğü İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Grubun yurt içi ve yurt dışındaki eylemlerine yer verilen iddianamede 129 olaya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşıldı.

Avcılar'daki bir otele silahlı saldırı yapıldı.

İşte, çetenin karıştığı olaylardan bir kaçı:

‘PATRONUMDAN HARAÇ ALIN’ MESAJI!

senyurt’da bulunan Akbaba Palet’in sahibi Hasan Akbaba da çete tarafından tehdit edildi. Akbaba’nın şirketinde çalışan Erol Dalkıç, patronundan haraç alınabileceği bilgisini çeteye iletti. Geçen yıl 10 Eylül günü Akbaba’nın aracı kurşunlandı. Bu olaydan sonra Akbaba’yı arayan çete üyesi Mehmet Recep Demir, “Bu sefer kafana gelecek mermilerden kurtuldun. Bana 8 milyon TL vereceksin yoksa iş yerine molotofkokteyli atacağım. Seni benzinle yakacağım” diyerek tehdit etti.

Sanıklardan Mehmet Recep Demir, bir çok kişiden haraç istedi.

AVUKAT, UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI İLE İŞBİRLİĞİ YAPTI

Narkotik Polisine muhbirlik yapan Hasan Yılmaz, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan Aslan Alkan’ı polise ihbar etti. Durumu öğrenen Alkan, Hasan Yılmaz’ın eski kız arkadaşı Avukat Neslihan Kokoz ile işbirliği yaptı. Kokoz, Yılmaz’ı arayarak Kadıköy’e gitmesini istedi. Kokoz, Yılmaz’a, Fikirtepe’de bir kişinin, dosyasını takip etmesi için kendisi için para göndereceğini söyledi. Yılmaz, 11 Aralık 2023 gecesi Kokoz’un verdiği adrese gitti. Yılmaz, araçtan indiği esnada silahlı saldırıya uğradı. Olaydan bir gün sonra, Aslan Alkan, Hasan Yılmaz’ı arayarak “Sen benim malımı yakalattın. Bana 150.000 dolar borcun var, Barış’ın kardeşlerini de tutuklatmışsın. Bundan sonra Neslihan'dan da uzak duracaksın” diye konuştu.

“BİNA ALMIŞSIN SOKAĞIN HAKKINI VERECEKSİN”

Tuzla’da bulunan Rainbow48 isimli otel ile Deniz Otomotiv isimli iki iş yeri kurşunlandı. Otelin işletmecilerinden İnan Deniz’i arayan çete üyelerinden biri “Senin Ömer Faruk Başaran’dan alacağın varmış. Bu alacağı senin adına biz tahsil edeceğiz” dedi. Bir diğeri ise İnan Deniz’e, “Biz Barış Boyun'un kardeşleriyiz. Sen 150 milyona bina almışsın. Sokağın hakkını vereceksin" dedi.

İnan Deniz ise iş yerlerinin kurşunlanması üzerine verdiği ifadede, Ömer Faruk Başaran ile Turgut Çakıroğlu’ndan, otel olarak işletmek üzere 150 milyon liraya bina satın aldığını ifade ederek “Daha sonraki yaşananlardan, Ömer Faruk Başaran ve Turgut Çakıroğlu'nun, bana olan borçlarından kurtulmak için bu çeteyi benim basıma musallat ettiklerini öğrendim” dedi. Aynı zamanda Başaran Yatırım Holding’in de sahibi olan Ömer Faruk Başaran bir dönem aktif siyasetin de içindeydi.

İş insanı Ömer Faruk Başaran hakkında da dava açıldı.

230 BİN DOLAR İÇİN BARIŞ BOYUN BİZZAT ARADI

Singer Döviz AŞ’nin sahipleri Levent Derelioğlu ile kardeşi Eyüp Derelioğlu çete tarafından ölümle tehdit edildi. İki kardeşi arayan çete üyeleri, 230 bin dolar ödemelerini istedi. İki kardeşi, görüntülü bir biçimde Barış Boyun da aradı. Derelioğlu kardeşler, kimseye bir borçları olmadığını dolayısı ile ödeme yapmayacaklarını söyleyince ölümle tehdit edildi. Derelioğlu kardeşlerin işyerleri kurşunlatıldı.

‘SENİ BOMBAYLA HAVAYA UÇURURUM’

Tuzla’da bulunan Mas Petrol’ün sahibi Murat Topçu da, çete tarafından haraç vermesi için tehdit edilen bir diğer isim oldu. Topçu’yu arayan çete üyesi Mehmet Recep Demir, bu kişiye “Ben Barış Boyun'un kardeşi Recep Demir... Sana 5 milyon dolar ceza kestim” dedi. Topçu, bu kişinin yüzüne telefonu kapattı. Bir kez daha Topçu’yu arayan Demir “Benim adım Recep Demir... Araştır beni. Bombayla havaya uçururum seni çakal. Yüzüme kapatıyorsun.... Öldürürüm lan seni. Adım Recep Demir, Barış Boyun’un sağ koluyum. Seni, eşinin karının yanında keleş (Kalaşnikof) ile infazını veririm. Benim üstüme kaç tane leş var araştır lan çakal. Ara beni bekliyorum” dedi. Dem-Kar Petrol’ün sahibi Aslan Demir de çete tarafından tehdit edildi.

İddianameye, haraç isteyen çete üyelerinin bir dizi tehdit mesajı girdi.

‘SOKAĞIN HAKKI’ DİYE 20 KİLO ALTIN İSTEDİLER!

İddianamede, çetenin özellikle Sultanbeyli ve Sancaktepe’de çok sayıda kuyumcudan haraç almak için tehdit ettiği bilgisi yer aldı. Sultanbeyli’de kuyumculuk yapan Cemal Eğin de tehdit edilen isimler arasında yer aldı. Eğin, tehdit telefonlarının birinde, ziyaret için iş yerinde milletvekillerinin de olduğunu da söyledi. Eğin, milletvekili ile iş yerinden çıkmak üzere olduğu esnada motosikletli bir şahsın kendisini beklediğini fark ettiğini ifade etti. Eğin’in yanı sıra Erzurum Sultan Kuyumcu isimli iş yerinin sahipleri Ahmet Kıyıcı ile Mustafa Kıyıcı da tehdit edildi. Ahmet Kıyıcı’ya gönderilen bir mesajda “Sokağın hakkını ödeyeceksin. 20 kilo altın vereceksen. Yoksa kursun yağdırırız” denildi. Sancaktepe’de kuyumculuk yapan Şenol Yabansu ise, 5 kilo altın vermesi için tehdit edildi.

SURİYELİ GENÇ ÇETENİN TETİKÇİSİ OLDU!

Sancaktepe’de bulunan ve Ahmet Fuat Kaya ile Mahmut Kaya’ya ait Azim Ambalaj isimli iş yeri de kurşunların hedefi oldu. Çete üyeleri Kaya kardeşleri “Senden istediğim rakam 20 milyon TL. Sen Barış abinin selamını dikkate almıyorsun. Hadi o dükkanı aç da göreyim seni... Oraya el bombası atmazsam ş...m delik deşik ettireceğim seni. Sana, o fabrikayı kapattırırım bak oğlum. Fuat bana dönüş yapman için 24 saat veriyorum yapmazsan para da kurtarmayacak artık seni. Kapında polis beklese de ne yazar. Sana varya dronla saldıracağım. Senden o parayı her türlü alacağım” dedi.

Barış Boyun'un kayınbiraderi Efe Kantik bir çok kişiyi ölümle tehdit etti.

Kaya kardeşlerin istenen parayı vermemesi sonrası, fabrika kurşunlandı. Tetikçilerden birinin 23 yaşındaki Suriyeli Muhammed Talip olduğu anlaşıldı. Muhammed Talip ile suç ortağı Oğuzcan Öztaş’ın Ümraniye’de bulunan ve Şahin Dinç ile Salih Dinç’e ait börekçiyi de kurşunladı. Dinç kardeşlerden de 2 milyon lira istendi.

“SENDEN 20 MİLYON LİRA İSTİYORUM” TELEFONU!

Tuzla’da bulunan SVS Ship Repair’in sahibi Savaş Kızılaslan da çetenin hedefinde yer alan isimler arasında yer aldı. Kızılaslan’ı arayan çete üyesi “Ben, Barış Boyun adına sizleri İtalya’dan arıyorum. Senden 20 milyon para istiyorum” dedi. Kızılaslan’ın “Ben Barış Boyun’u tanımıyorum” demesi üzerine, çete üyesi “Biz bu parayı senden farklı bir seklide alacağız anlaşılan” dedi. Bu görüşmeden kısa süre sonra tersaneye gece yarısı silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlardan 2’si iş yerine ateş açarken, diğer motosikletteki 2 kişi ise o anları kayda aldı.

TEHDİTTEN BİR GÜN SONRA İŞ YERİNE KURŞUN

Kristal Döviz’in sahibi Mehmet Biro Sögüt, kendisinden 70 kilo altının zorla alınmaya çalışıldığını belirterek şikâyetçi oldu. Söğüt, Antalya’da kuyum sektöründe faaliyet gösteren Abdurrahman Kofalak’ın kendisine “3 sene önce sen, Antalya'da, bana ‘buraya altın versen bir şey olmaz’ dedin diye altın verdim. Senden 70 kilo altın alacağız” dediğini öne sürdü. Söğüt, anılan görüşmede Kofalak’ın yanında Metin Işık ile Bünyamin Dinç’in de olduğunu kaydetti. Söğüt, istenen altını vermeyeceğini söylemesi üzerine bu kişilerin “Biz bu parayı senden almasını biliriz. Görüşeceğiz” diyerek kendisini tehdit ettiklerini iddia etti. Bu görüşmeden bir gün sonra Söğüt’ün, Zeytinburnu’da bulunan iş yeri gece yarısı kurşunlandı.

Abdurrahman Kofalak'a yönelik de dava açıldı.

DÜĞÜN ESNASINDA SALONA EL BOMBASI ATTILAR!

Geçen yıl 15 Eylül akşamı Bayrampaşa’daki bir düğün salonuna el bombası atıldı. Saldırganların hedefinde ise, Barış Boyun grubu ile husumetli olan Emrah Ayverdi vardı. Çete üyeleri, bir dönem Emrah Ayverdi’nin yanında bulunan damat Berk Açıkel’in düğün yapacağı haberini aldı. Emrah Ayverdi’nin de salonda olacağı bilgisi üzerine çete üyeleri, el bombalı saldırı için plan yaptı. Çete üyelerinden Abdulkadir Sever, araçtan el bombasını alarak salonun içine girdi. Abdulkadir Sever, düğün salonuna girerek dolaşmaya başladı. Sever, saat 21.15 gibi ise el bombasını atarak kaçmaya başladı. Sever'in attığı el bombası salonun içinde infilak ederek patladı. Salonda maddi hasar meydana geldi.

LÜKS ARAÇ SATAN GALERİYE KURŞUN

Gayrettepe’de bulunan ve lüks otomobil satışı yapılan Cars Of Ferro geçen yıl 30 Nisan gecesi silahlı saldırıya hedef oldu. Gece yarısı 04.30 gibi galerinin önüne gelen saldırganlar, uzun namlulu silahlarla iş yerini kurşunladı. Galeride bulunan bir çok lüks otomobile kurşun isabet etti. Fatih Tufan Sakar’ın yetkilisi olduğu iş yerine saldırının gerisinde ise, dikkat çeken bir ismin olduğu kaydedildi. İddianameye göre, çete üyeleri Barış Boyun ile husumetli olan Naci Yılmaz (Siirtli Naci) ile yakın ilişkide olan kişilerin iş yerlerini hedef almaya başladı. Cars Of Ferro’ya yönelik saldırı da bu amaçla yapıldı.

CABBAR’IN SAHİBİNDEN 500 BİN DOLAR İSTEDİLER!

Çorlu’da bulunan Köfteci Yusuf’un bir şubesi de çetenin silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırı geçen yıl 25 Haziran’da sabaha doğru saat 05.20 sıralarında meydana geldi. Aynı gece, Köfteci Yusuf’un yanında bulunan Parker Market de kurşunların hedefi oldu. Nişantaşı’nda bulunan Cabbar Ocakbaşı da silahlı saldırının hedefi oldu.

Nişantaşı'nda bulunan gözde restoran da kurşunlandı.

Mekanın sahibi Bora Berber’i arayan bir çete üyesi 500 bin dolar haraç istedi. Çete üyeler, geçen 5 Ekim gecesi saat 02.30 gibi Cabbar Ocakbaşı’ya silahlı saldırı düzenledi. Çete, Sarıyer’deki “Murat Abi Kokoreç” isimli iş yerinin sahibi Murat Tıkır’dan da 500 bin TL haraç istedi.

Avukat Recep Varol, çete ile ortak hareket etmekle suçlanıyor.

Bu arada, çete ile ortak hareket etmekle suçlanan avukatlar Recep Varol ile Utku Can Demir de haklarında dava açılan isimler arasında yer aldı.