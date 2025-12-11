Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek isim belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan ziyareti nedeniyle, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz cumhurbaşkanlığına vekalet edecek. Konuya ilişkin tezkere Resmî Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği yurt dışı ziyareti dolayısıyla cumhurbaşkanlığı makamına vekalet edecek isim belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bu görevi üstlenmesine ilişkin tezkere, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YILMAZ, 11-12 ARALIK TARİHLERİNDE VEKALET EDECEK

Yayımlanan tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11-12 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkmenistan'a resmi bir ziyarette bulunacak. Erdoğan'ın bu ziyareti nedeniyle yurda dönüşüne kadar geçecek süre içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106. maddesine dayanılarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz cumhurbaşkanlığına vekalet edecek.