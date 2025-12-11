Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek isim belli oldu

Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek isim belli oldu
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkmenistan ziyareti sürecinde yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan ziyareti nedeniyle, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz cumhurbaşkanlığına vekalet edecek. Konuya ilişkin tezkere Resmî Gazete'de yayımlandı.

TCMB 3 ödeme servisinin faaliyet iznini iptal etti: Resmî Gazete'de yayımlandıTCMB 3 ödeme servisinin faaliyet iznini iptal etti: Resmî Gazete'de yayımlandı

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği yurt dışı ziyareti dolayısıyla cumhurbaşkanlığı makamına vekalet edecek isim belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bu görevi üstlenmesine ilişkin tezkere, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Tüm sayaçlar akıllanıyorResmi Gazete'de yayımlandı: Tüm sayaçlar akıllanıyor

YILMAZ, 11-12 ARALIK TARİHLERİNDE VEKALET EDECEK

Yayımlanan tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11-12 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkmenistan'a resmi bir ziyarette bulunacak. Erdoğan'ın bu ziyareti nedeniyle yurda dönüşüne kadar geçecek süre içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106. maddesine dayanılarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz cumhurbaşkanlığına vekalet edecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

