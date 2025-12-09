TFF'nin vereceği kararı açıkladı: Bahis oynanan maçlar iptal edilecek mi?

Türk futbolunda bahis soruşturması genişleyerek devam ediyor. İkinci dalga operasyon sonrası aralarında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Alassane Ndao gibi isimlerin bulunduğu 20 kişi tutuklandı. 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kendi maçına karşılıklı gol var oynadı: Maç 5-1 bitti

ŞİMDİ NE OLACAK?

Spor hukukçusu Emin Özkurt, TFF’nin bu hafta içinde söz konusu isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edeceğini belirterek, “Bahsi kendi maçınıza oynadığınız anda müsabaka sonucunu etkileme ihtimaliniz oluyor. Bu, Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca şike disiplin suçunun işlenmiş olduğu anlamına gelebilir.” dedi.

TEK TARAFLI FESİH

Özkurt, adı bahise karışan futbolcuların 6 aydan fazla ceza almaları halinde kulüplerin tek taraflı fesih hakkı elde edeceğini vurguladı ve şunları söyledi:

Futbolcuların diğer arkadaşlarıyla oynadıkları bahsin sonuçlarının gerçekleşmesi adına iletişimi söz konusuysa bu diğer futbolcuları da risk altına sokar. 6 aydan fazla ceza alırlarsa sözleşmeleri kulüpleri tarafından tek taraflı haklı olarak feshedilebilir.

Spor hukukçusu Emin Özkurt, TFF’nin vereceği kararı NTV'ye açıkladı

MAÇLAR İPTAL EDİLECEK Mİ?

Bahis oynanan maçların iptal edilip edilmeyeceği konusunda ise Özkurt şu değerlendirmeyi yaptı:

Eğer müsabaka sonucunun tescilden sonra etkilendiği anlaşılırsa, o maçın sonucu iptal edilecek.

Ancak iptal edilen maçlar kulüplere tazminat veya şampiyonluk talebi hakkı vermeyecek.

ÜST LİGE ÇIKMA KABUL EDİLMEYECEK

“Bu maç iptal edildi, şampiyonluğumu verin” veya “Bu maç yüzünden düştüm, şimdi bir üst lige çıkayım” gibi talepler kabul edilmeyecek.

Fakat organizasyonun belirli bir takımın şampiyonluğu veya ligde kalması için koordineli bir çalışma içerdiği tespit edilirse, TFF’nin bunu görmezden gelmesi hukuken mümkün olmayacak.