TFF'nin vereceği kararı açıkladı: Bahis oynanan maçlar iptal edilecek mi?

TFF'nin vereceği kararı açıkladı: Bahis oynanan maçlar iptal edilecek mi?
Yayınlanma:
Bahis operasyonunda ikinci dalgada aralarında ünlü futbolcular kulüp başkanlarının da bulunduğu 20 kişinin tutuklanmasının ardından gözler Hacıosmanoğlu yönetimindeki TFF'ye çevrildi. Herkes "Bahis oynanan maçlar iptal edilecek mi" sorusuna cevap ararken Spor hukukçusu Emin Özkurt TFF'nin konu ile ilgili vereceği kararı açıkladı.

Türk futbolunda bahis soruşturması genişleyerek devam ediyor. İkinci dalga operasyon sonrası aralarında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Alassane Ndao gibi isimlerin bulunduğu 20 kişi tutuklandı. 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kendi maçına karşılıklı gol var oynadı: Maç 5-1 bittiKendi maçına karşılıklı gol var oynadı: Maç 5-1 bitti

ŞİMDİ NE OLACAK?

Spor hukukçusu Emin Özkurt, TFF’nin bu hafta içinde söz konusu isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edeceğini belirterek, “Bahsi kendi maçınıza oynadığınız anda müsabaka sonucunu etkileme ihtimaliniz oluyor. Bu, Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca şike disiplin suçunun işlenmiş olduğu anlamına gelebilir.” dedi.

TEK TARAFLI FESİH

Özkurt, adı bahise karışan futbolcuların 6 aydan fazla ceza almaları halinde kulüplerin tek taraflı fesih hakkı elde edeceğini vurguladı ve şunları söyledi:

Futbolcuların diğer arkadaşlarıyla oynadıkları bahsin sonuçlarının gerçekleşmesi adına iletişimi söz konusuysa bu diğer futbolcuları da risk altına sokar. 6 aydan fazla ceza alırlarsa sözleşmeleri kulüpleri tarafından tek taraflı haklı olarak feshedilebilir.

emin-ozkurt.jpg
Spor hukukçusu Emin Özkurt, TFF’nin vereceği kararı NTV'ye açıkladı

MAÇLAR İPTAL EDİLECEK Mİ?

Bahis oynanan maçların iptal edilip edilmeyeceği konusunda ise Özkurt şu değerlendirmeyi yaptı:

Eğer müsabaka sonucunun tescilden sonra etkilendiği anlaşılırsa, o maçın sonucu iptal edilecek.
Ancak iptal edilen maçlar kulüplere tazminat veya şampiyonluk talebi hakkı vermeyecek.

ÜST LİGE ÇIKMA KABUL EDİLMEYECEK

“Bu maç iptal edildi, şampiyonluğumu verin” veya “Bu maç yüzünden düştüm, şimdi bir üst lige çıkayım” gibi talepler kabul edilmeyecek.

Fakat organizasyonun belirli bir takımın şampiyonluğu veya ligde kalması için koordineli bir çalışma içerdiği tespit edilirse, TFF’nin bunu görmezden gelmesi hukuken mümkün olmayacak.

Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Sofrada küçük bir devrim: Lezzetten ödün vermeden 6 adımda tuzu azaltın
'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı
İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşmadan erteleme kararı çıktı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Spor
Mert Hakan Yandaş'ın bahis ağında İsmail Yüksek'e oynanmış
Mert Hakan Yandaş'ın bahis ağında İsmail Yüksek'e oynanmış
Salah'a Fenerbahçe çağrısı ortalığı karıştırdı
Salah'a Fenerbahçe çağrısı ortalığı karıştırdı