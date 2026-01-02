"Galatasaray'ın ilgisi yok Fenerbahçe'nin de başına geldi"

Futbol dünyasında soruşturmalar gündem olurken, Galatasaraylı eski yönetici Erden Timur'la ilgili tartışmalar da sürüyor.

Soruşturmaların ardından ortaya atılan iddialara tepki gösteren spor yazarı Osman Şenher, Milliyet'teki yazısında çok çarpıcı ifadeler kullandı.

"Dünya futbolun tadını çıkartırken, biz birbirimizi yiyoruz. İnsanlar bölünüyor, birbirine düşman oluyor. İşin en kötüsü buna bir dur diyen yok. Yalanlar, karalamalar, hakaretler havada uçuşuyor. İnsanların kafası karmakarışık oluyor. Neyin doğru neyin yalan olduğu bilinmiyor" diyen Şenher, şöyle devam etti:

Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum

"Dört gündür yaşadıklarımıza bakın... Erden Timur iş adamı. Bütün iş adamlarına olduğu gibi devlet, işiyle ilgili hesap soruyor. Timur’un suçlu mu, suçsuz mu olduğunu bizler bilemeyiz. Bunun kararını hakimler verecek ama kesin bir şey var ki, bu konuyla ilgili Galatasaray’ın uzaktan yakından hiçbir alakası yok.

Bu Fenerbahçe’nin de başına geldi. Kulüplerin faal veya faal olmayan başkanlarının veya yöneticilerinin bir sorumluluğu varsa, hatalar yaptılarsa bunun da hesabını kulüpler değil, kendileri ödeyecek. Peki bizde ne yapılıyor? Algıcılar piyasaya çıkıyor. Efendim Galatasaray’ın küme düşürülmesi gerekirmiş. Son üç şampiyonluğu silinmeliymiş! Bunlar gibi kulübe bir sürü hakaretler ve iftiralar atılıyor. Bu iş nereye gidiyor biliyor musunuz? Bu algıcılar ve yalancılar yüzünden bölünmeye gidiyor."

"BİRLİĞİMİZ BERABERLİĞİMİZ ZARAR GÖRECEK"

Şenher, "İki büyük kulübün 50 milyon taraftarından bahsediyorum. Birisi bir yalan atıyor, birçok kişi doğruymuş gibi onun peşine takılıyor. Doğruya değil, yalana inanıyor. Bu böyle devam ederse birliğimiz, beraberliğimiz çok zarar görecek" iddiasında da bulundu.

"GALATASARAY'I KARIŞTIRMAK İSTEYENLER"

Şahsi sorumluluğu olan yöneticilere taraftarların da manevi olarak destek verdiklerini belirten Şenher, şu ifadeleri kullandı:

"Ultraslan’lar ‘Siz Erden Timur ile aynı masada oturdunuz. Aynı kaptan çorba içtiniz, neden biriniz manevi olarak gelip, 10 dakika yanımızda kalarak destek vermediniz’ diye tepki gösteriyorlar. Başkan Özbek’in bin tane işi var. Onun Çağlayan’a gidecek hali yok. Ama hiç olmazsa Erden Timur ile çok yakın olan Abdullah Kavukçu’nun da o soğukta gidip destek vermesi gerekirdi. Ultraslan’ların isyanı buna. Kesinlikle başkana değil. Başkanın yönetim kurulu toplantısında ‘Çağlayan’a gitmeyeceksiniz’ dediği iddiası tamamen gerçek dışı. Bu lafları Galatasaray’ı karıştırmak isteyenler sarf ediyor."