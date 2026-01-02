Dursun Özbek ve Okan Buruk Silivri'de Erden Timur'u ziyaret etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, Silivri Cezaevi'ne giderek Erden Timur ve Metehan Baltacı'yı ziyaret etti.

Ziyarette Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da yer aldı.

Erden Timur iddiası: Dursun Özbek kaybederdi

Başkan Özbek, Erden Timur ve Metehan Baltacı ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Özbek’in, her iki isimle de yaklaşık birer saat görüştüğü öğrenildi.

METEHAN BALTACI NE DEMİŞTİ?

Şike ve bahis soruşturmasında tutuklanan Metehan Baltacı, HaberTürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre hakimlik sorgusunda şunları söylemişti:

“Şike organizasyonunda da bulunmadım. Geldiğim konuma tırnaklarımla kazıyarak geldim. Şike yapabileceğim alan yoktur. Kazandığım para belli bahis miktarları bellidir. Gençliğimde yaptığım bir hatadır. Ailem dışarıda ağlıyor. Benim için kariyerimin bitme konusudur. Pişmanım.”

ERDEN TİMUR NEDEN TUTUKLANDI?

Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur hakkındaki dosya ise 'bahis' soruşturmasından ayrılmış, başsavcılık tarafından görülen lüzum üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansman ve Aklama bürosuna aktarıldığı öğrenilmişti.

Aralarında 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan yargılanan Erden Timur'un da bulunduğu 22 şüpheli tutuklama talebiyle, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Erden Timur, 29 Aralık 2025'te tutuklanmıştı.