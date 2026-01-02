Dursun Özbek ve Okan Buruk Silivri'de Erden Timur'u ziyaret etti

Dursun Özbek ve Okan Buruk Silivri'de Erden Timur'u ziyaret etti
Yayınlanma:
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, Silivri Cezaevi'nde Erden Timur ve Metehan Baltacı'yı ziyaret etti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, Silivri Cezaevi'ne giderek Erden Timur ve Metehan Baltacı'yı ziyaret etti.
Ziyarette Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da yer aldı.

Erden Timur iddiası: Dursun Özbek kaybederdiErden Timur iddiası: Dursun Özbek kaybederdi

Başkan Özbek, Erden Timur ve Metehan Baltacı ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Özbek’in, her iki isimle de yaklaşık birer saat görüştüğü öğrenildi.

METEHAN BALTACI NE DEMİŞTİ?

Şike ve bahis soruşturmasında tutuklanan Metehan Baltacı, HaberTürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre hakimlik sorgusunda şunları söylemişti:

2024/11/07/hbgs.jpg“Şike organizasyonunda da bulunmadım. Geldiğim konuma tırnaklarımla kazıyarak geldim. Şike yapabileceğim alan yoktur. Kazandığım para belli bahis miktarları bellidir. Gençliğimde yaptığım bir hatadır. Ailem dışarıda ağlıyor. Benim için kariyerimin bitme konusudur. Pişmanım.”

ERDEN TİMUR NEDEN TUTUKLANDI?

Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur hakkındaki dosya ise 'bahis' soruşturmasından ayrılmış, başsavcılık tarafından görülen lüzum üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansman ve Aklama bürosuna aktarıldığı öğrenilmişti.

Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorumTanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum


Aralarında 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan yargılanan Erden Timur'un da bulunduğu 22 şüpheli tutuklama talebiyle, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.
Erden Timur, 29 Aralık 2025'te tutuklanmıştı.

Kaynak:Haber Merkezi / DHA

BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Spor
"Galatasaray'ın ilgisi yok Fenerbahçe'nin de başına geldi"
"Galatasaray'ın ilgisi yok Fenerbahçe'nin de başına geldi"
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum