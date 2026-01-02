Mahsur kalan hasta inek için zorlu operasyon

Yayınlanma:
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, kar nedeniyle ulaşıma kapanan Anıl köyüne ulaşan veteriner, hasta bir ineği tedavi etti. Köy yolunu açmak için ekipler zorlu bir çalışma yürüttü.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Anıl köyünde, bir süredir devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı. Yolun kapanması köy sakinlerini olduğu kadar hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Yolu kapanan bir köyde hastalanan inek için yol açma çalışması yürütüldü.

BESİCİDEN ACİL YARDIM ÇAĞRISI

Köyde yaşayan bir besici, hastalanan ineğinin tedavi edilebilmesi için acilen veterinere ihtiyaç duydu. Ancak kar nedeniyle ulaşımın kesilmesi üzerine, besici durumu İl Özel İdaresi ekiplerine ileterek yardım talebinde bulundu.

EKİPLER ZORLU YOLU AÇTI

Yapılan çağrı üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri, iş makinesi desteği alarak karla kaplı köy yolunu açmak için çalışma başlattı. Zorlu hava ve yol koşullarında sürdürülen operasyon sonucunda köye ulaşım sağlandı.

VETERİNER TEDAVİYİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Açılan yoldan geçerek köye ulaşmayı başaran veteriner hekim, hasta ineğin muayenesini ve gerekli tedavisini yerinde gerçekleştirdi. Hayvanın sağlık durumunun tedaviye olumlu yanıt verdiği bildirildi.

İstanbul'un göbeğinde beklenmedik kare! İnek direğe sıkıştıİstanbul'un göbeğinde beklenmedik kare! İnek direğe sıkıştı

Su kuyusuna düşen inek kurtarıldıSu kuyusuna düşen inek kurtarıldı

HAYVAN SAHİBİ TEŞEKKÜR ETTİ

Zor koşullar altında kendisine ve hayvanına yardım eli uzatan tüm ekiplere minnettarlığını ifade eden besici, herkese teşekkür etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

