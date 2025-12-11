İstanbul'un göbeğinde beklenmedik kare! İnek direğe sıkıştı

Olay, Avcılar Firuzköy Mahallesi Poyraz Caddesi üzerinde gerçekleşti. Bölgedeki arazide çoban tarafından otlatılan ineklerden biri, yol kenarındaki elektrik direği ile bir evin bahçe duvarı arasındaki dar boşluğa girerek sıkıştı.

ÇOBANIN MÜDAHALESİ SONUÇ VERMEDİ

İneğin hareket edemediğini fark eden çoban, hayvanı kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı. Çabalarının yetersiz kalması üzerine hayvan sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talebinde bulundu.

ELEKTRİK EKİPLERİNDEN DESTEK İSTENDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye personeli, sıkışmanın elektrik direği dibinde olması nedeniyle güvenlik önlemi olarak elektrik dağıtım şirketi ekiplerini de bölgeye çağırdı. Ekipler ve hayvan sahibi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, ineğin halatlarla bağlanarak yukarı çekilmesine karar verildi.

HALAT VE VİNÇLE KURTARILDI

Kurtarma operasyonu için elektrik direğine bir makara sistemi kuruldu. İneğe bağlanan halatlar ve kurulan düzenek sayesinde, sıkışan hayvan vinç yardımıyla kaldırılarak kısa sürede kurtarıldı.