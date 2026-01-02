MHP'den kritik SDG çıkışı: Süre doldu!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Suriye'de Şam hükümeti ile YPG arasında imzalanan mutabakata YPG'nin uymadığı açıklamaları ile beraber gelen operasyon sinyallerine bir yenisi daha eklendi.

Bakan Güler'den SDG açıklaması: 10 Mart Mutabakatı eksiksiz uygulanmalı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, SDG'nin (YPG ana omurgasını oluşturuyor) Suriye'nin neredeyse üçte birini kontrol ettiğini ve buraların Fırat ve Dicle nehirlerine, tarım ve hayvansal üretim açısından güçlü kaynaklara sahip olduğunu yazdı.

MSB'den kritik Suriye açıklaması! "SDG adım atmıyor"

Suriye'nin toparlanmasının önünde SDG'nin bu alanı kontrol etmesi olduğunu aktaran Yıldız, İsrail'in de bölgede sürekli kaos çıkarttığını kaydetti.

Yıldız açıklamasının devamında ise SDG'ye verilen sürenin dolduğunu söyledi.

MHP'li Feti Yıldız'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın tamamı şöyle: