Para gerçekten pul oldu! Atölyedeki çıraklar bisiklet tamirinde kullanıyor...

Para gerçekten pul oldu! Atölyedeki çıraklar bisiklet tamirinde kullanıyor...
Yayınlanma:
Bir bisiklet tamir atölyesinde çırakların bozuk paraların ortasını çıkararak bisiklet tamirinde pul olarak kullandıkları görüldü. Para pul oldu sözleri gerçek oldu.

Bir bisiklet tamir atölyesinde kayda alınan görüntüler, Türkiye’de son yıllarda yaşanan ekonomik çöküşün adeta en somut göstergesi oldu. Videoda, çırakların bozuk paraların ortasını çıkararak bisiklet parçalarında 'pul' yerine kullandığı görülüyor. Görüntüyü çeken kişi "Paranın içini çıkarmışlar, pul bulamamışlar… Paramız pul oldu arkadaş" sözleri ise yaşanan tabloyu tek cümlede özetliyor.

yeni-proje-48.jpg

TÜRK LİRASININ DEĞERİ BURALARA KADAR DÜŞÜRÜLDÜ

Sosyal medyada kısa sürede viral olan video, iktidarın uzun süredir uyguladığı ekonomi politikalarının halkın günlük hayatına nasıl yansıdığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bir zamanlar harçlık olarak kullanılan bozuk paraların bugün metal parça niyetine değerlendirilmesi, Türk Lirası’nın uğradığı değer kaybının çarpıcı bir göstergesi olarak gözüktü.

EKONOMİ RAKAM DEĞİL, ARTIK GÜNLÜK HAYAT

Yüksek enflasyon, artan hayat pahalılığı ve alım gücündeki sert düşüş, artık sadece istatistiklerde değil; sokakta, pazarda ve küçük esnafın atölyesinde kendini gösterdi. Bisiklet tamirinde kullanılan pulların yerini bozuk paraların alması, paranın asli işlevini nasıl da yitirdiğini ortaya koydu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Türkiye
50 bin tahliyenin daha yolunu açacak: İktidarın cezaevlerini 'sadeleştirme planı' ortaya çıktı
50 bin tahliyenin daha yolunu açacak: İktidarın cezaevlerini 'sadeleştirme planı' ortaya çıktı
Son dakika | Aranan 40 suçlu Türkiye'ye getirildi
Son dakika | Aranan 40 suçlu Türkiye'ye getirildi