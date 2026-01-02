Para gerçekten pul oldu! Atölyedeki çıraklar bisiklet tamirinde kullanıyor...

Bir bisiklet tamir atölyesinde kayda alınan görüntüler, Türkiye’de son yıllarda yaşanan ekonomik çöküşün adeta en somut göstergesi oldu. Videoda, çırakların bozuk paraların ortasını çıkararak bisiklet parçalarında 'pul' yerine kullandığı görülüyor. Görüntüyü çeken kişi "Paranın içini çıkarmışlar, pul bulamamışlar… Paramız pul oldu arkadaş" sözleri ise yaşanan tabloyu tek cümlede özetliyor.

TÜRK LİRASININ DEĞERİ BURALARA KADAR DÜŞÜRÜLDÜ

Sosyal medyada kısa sürede viral olan video, iktidarın uzun süredir uyguladığı ekonomi politikalarının halkın günlük hayatına nasıl yansıdığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bir zamanlar harçlık olarak kullanılan bozuk paraların bugün metal parça niyetine değerlendirilmesi, Türk Lirası’nın uğradığı değer kaybının çarpıcı bir göstergesi olarak gözüktü.

EKONOMİ RAKAM DEĞİL, ARTIK GÜNLÜK HAYAT

Yüksek enflasyon, artan hayat pahalılığı ve alım gücündeki sert düşüş, artık sadece istatistiklerde değil; sokakta, pazarda ve küçük esnafın atölyesinde kendini gösterdi. Bisiklet tamirinde kullanılan pulların yerini bozuk paraların alması, paranın asli işlevini nasıl da yitirdiğini ortaya koydu.