Su kuyusuna düşen inek kurtarıldı
Yayınlanma:
Siirt'in Baykan ilçesinde su kuyusuna düşen inek, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
Dedebakır köyünde yaşayan hayvan sahibi, ineğinin 8 metre derinliğindeki kuyuya düştüğünü fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine gelen itfaiye, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri, kuyudan çıkardıkları ineği sahibine teslim etti.
8 METRE DERİNLİĞİNDEKİ KUYUYA DÜŞTÜ
Olay Dedebakır köyünde yaşandı. Bir vatandaş, ineğinin 8 metre derinliğindeki su kuyusuna düştüğünü fark ederek durumu yetkililere bildirdi.
EKİPLER OLAY YERİNE YÖNLENDİRİLDİ
İhbarın ardından bölgeye itfaiye, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.
İNEK KUYUDAN ÇIKARILDI
Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışma neticesinde kuyudan çıkarılan inek, sahibine teslim edildi.
