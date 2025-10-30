Su kuyusuna düşen inek kurtarıldı

Su kuyusuna düşen inek kurtarıldı
Yayınlanma:
Siirt'in Baykan ilçesinde su kuyusuna düşen inek, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Dedebakır köyünde yaşayan hayvan sahibi, ineğinin 8 metre derinliğindeki kuyuya düştüğünü fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine gelen itfaiye, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri, kuyudan çıkardıkları ineği sahibine teslim etti.

8 METRE DERİNLİĞİNDEKİ KUYUYA DÜŞTÜ

Olay Dedebakır köyünde yaşandı. Bir vatandaş, ineğinin 8 metre derinliğindeki su kuyusuna düştüğünü fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadıİnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı

EKİPLER OLAY YERİNE YÖNLENDİRİLDİ

İhbarın ardından bölgeye itfaiye, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.

İstanbul alarm veriyor! Baraj gölü havzaları kurudu: Balık yüzen yerde inekler otluyorİstanbul alarm veriyor! Baraj gölü havzaları kurudu: Balık yüzen yerde inekler otluyor

İNEK KUYUDAN ÇIKARILDI

Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışma neticesinde kuyudan çıkarılan inek, sahibine teslim edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Zorbay Küçük'ün son 5 yılda yönettiği maçlar: Babası Galatasaray'dan ne aldı? Oğlu ile neden küs kaldı?
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Türkiye
Son dakika | Gebze'deki enkazdan bir kişi daha çıkarıldı
Son dakika | Gebze'deki enkazdan bir kişi daha çıkarıldı
Alkollü sürücü polis müdürünü tekmeledi
Alkollü sürücü polis müdürünü tekmeledi
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü