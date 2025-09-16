İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde yaşayan çiftçi Emre Keleş, ineklerinin yararlanması için arazisinde sondaj yaptı. Sondaj, yerin 88 metre derine indikten sonra bir anda siyah renkte bir sıvı fışkırmaya başladı. Başta petrol sanılan sıvı bakın ne çıktı.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre çiftçi Emre Keleş, ineklerine içirmek amacıyla arazisinde sondaj yaptı.

sivashaberler.com'un haberine göre sondaj yerin 88 metre derinliğe ualştığında garip bir olay yaşandı. Yerin altından bir anda güçlü bir basınçla siyah bir sıvının fışkırması, çiftçi Keleş'i hem şaşırttı hem de sevindirdi. Ancak 30 metre yüksekliğe kadar fışkıran sıvıyı petrol sanan Keleş'in sevinci uzun sürmedi.

SAATTE YAKLAŞIK 80 TON SU ÇIKTIĞI TESPİT EDİLDİ

Ekipler tarafından yapılan ilk incelemede, 14 saat boyunca siyah renkte fışkıran, ancak daha sonra gri renge dönen sıvının su olduğu anlaşıldı. Sondaj noktasında saatte yaklaşık 80 ton su çıktığı tespit edildi. Keleş, bu buluşla kuraklıkla mücadelede umut bulduğunu ifade etti.

SU MU YOKSA PETROL MÜ OLDUĞU İNCELEMEDE BELLİ OLACAK

Keleş, konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada, "Kendi arazimde su çıkarmak için sondaj çalışması başlattım. Başlangıçta petrol gibi görünen sıvı, yaklaşık 14 saat boyunca siyah renkte fışkırdı. Şimdi ise suyun griye döndüğünü ve yaklaşık 30 metre yüksekliğe ulaştığını görüyorum" diye konuştu.

Ekiplerin de gördükleri karşısında şaşırdıklarına dikkat çeken Keleş, "Su mu yoksa petrol mü olduğu konusunda kesin bir sonuç için yetkililerin incelemesi bekleniyor" dedi.

Çıkan sıvının içeriğinin kesin olarak tespit edilebilmesi için yapılan analizlerin sonuçları bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

