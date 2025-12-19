Son Dakika | Holdingler de dahil 26 şirkete mali müşavir operasyonu! 43 gözaltı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü vergi kaçakçılığı ve kara para aklama soruşturması kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada, 2020-2021 yıllarında yaklaşık 7 milyar TL’lik sahte fatura düzenlediği iddia edilen mali müşavirler ve şirket yöneticilerine yönelik operasyon düzenlendi.

Başsavcılığın açıklamasına göre, örgütlü yapıda ve sistematik şekilde hareket eden şüphelilerin, sahte ticari ilişkiler üzerinden hayali fatura düzenleyerek büyük çapta vergi kaçırdığı belirlendi.

Yürütülen soruşturma kapsamında şu iddialar öne çıktı:

Soruşturmada 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen 6 kişi ile Demir Grup, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş'nin yöneticileri dahil toplam 43 kişi hakkında 19 Aralık 2025’te gözaltı, arama ve mal varlığına el koyma işlemleri uygulandı.

NTV'nin aktardığına göre şuan da 35 kişi gözaltına alındı.

Savcılığın açıklaması da şöyle:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu

Soruşturma Büromuzca yürütülen 2025/243586 soruşturma numaralı dosyamız kapsamında yapılan

araştırmalar neticesinde;

Belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik şekilde hareket eden ve genel olarak mali

müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan bir ticari ilişkiye

(hayali ticaret) dayanarak 2020-2021 yıllarında ilk tespitlere göre 6.971.991.447,98 TL (KDV Dahil)

değerinde sahte fatura düzenlediği, komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri

aracılığıyla bağlantı sağladıkları şirketlere sahte fatura temin ettikleri ve bu sahte faturaların şirketler

tarafından kullanılarak yasal defterlerine kayıt etmek suretiyle kurumlar vergisi beyanlarında gider

gösterildiği, haksız şekilde KDV iadesi almak suretiyle Devleti doğrudan zarara (sadece 2020-2021

yılları itibariyle tespit edilen şirketler özelinde yaklaşık 69.552.840,92 TL) uğrattıkları, elde edilen suç

gelirlerinin ve kaynağı belirsiz paraların sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet süsü verilerek belirli bir

döngü ve zincir şeklinde yeniden şirkete veya şahıslara dönüşünün sağlanarak ekonomik sisteme dahil

edilerek meşruluk kazandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.

Örgütsel faaliyet çerçevesinde hareket ettiği tespit edilen 1 Yeminli Mali Müşavir, 25 Mali

Müşavir , 6 örgüt yöneticisi ve suça konu sahte faturaları kullanarak Kamu zararına sebep oldukları tespit

edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş'nin suç tarihi suç

tarihi itibariyle tespit edilen yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin dahil olduğu toplamda 43 şüpheli

hakkında 19.12.2025 tarihinde gözaltı, arama ve malvarlığı değerlerine el koyma adli işlemleri

yapılmıştır.

Vergi suçları ile mücadele ve Kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmaya titizlikle devam

olunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.