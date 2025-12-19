Uyuşturucu operasyonunda millî sporcu da gözaltına alınmış

Uyuşturucu operasyonunda millî sporcu da gözaltına alınmış
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar arasında, Avrupa şampiyonu millî kickboksçu Recep Men'in de olduğu öğrenildi.

İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınanlar arasında yeni bir isim ortaya çıktı.

T24’ten Can Öztürk’ün haberine göre Avrupa şampiyonu ve olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil etmiş olan sporcu Recep Men de soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında.

MİLLÎ SPORCU RECEP MEN DE LİSTEDE YER ALIYOR

Edinilen bilgiye göre, gözaltına alınan 8 kişi arasında Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi'ne bağlı kickboksçu Recep Men de bulunuyor. Men’in aynı soruşturmada gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mümine Senna Yıldız'ın erkek arkadaşı olduğu da belirtiliyor.

RECEP MEN KİMDİR?

Recep Men, 2023 yılında Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Olimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan Men, 2024 Avrupa Kickboks Şampiyonası'ndan ise 74 kilo Kick Light kategorisinde altın madalyayla dönmüştü.

OPERASYONDA 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese aynı anda baskın yapıldı. İlk açıklamalarda Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız'ın gözaltına alındığı bildirilmişti. Ancak edinilen son bilgilere göre, toplam gözaltı sayısı 8 olarak güncellendi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILAN İSİMLER

Operasyonda, adreslerinde bulunamayan Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü'nün yanı sıra, yurt dışında oldukları tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Basına yansıyan görüntülerde Cihan Şensözlü'nün de gözaltına alındığı görüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

