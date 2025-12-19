Aracı dere yatağına devrilen bekçi hayatını kaybetti

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde trafik kazası sonucu bir bekçi yaşamını yitirdi. Kazı, Yağlıdere-Espiye karayolunun Hacımahmutlu köyü mevkiinde meydana geldi.

OTOMOBİL DERE YATAĞINA DEVRİLDİ

35 yaşındaki Hüsrev Ç. idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Araç yoldan çıkarak bir dere yatağına devrildi. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BEKÇİ OLAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekipler, yapılan ilk incelemelerde sürücü Hüsrev Ç.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cenazesi, otopsi işlemleri için Yağlıdere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hüsrev Ç.'nin Yağlıdere İlçe Emniyet Amirliği'nde bekçi olarak görev yaptığı öğrenildi.