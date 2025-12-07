Havalimanı çalışanlarını taşıyan servis devrildi: 2'si ağır 5 yaralı

İstanbul Maltepe'de sabahın erken saatlerinde havalimanı çalışanlarını taşıyan servis devrildi. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Havalimanı vardiya değişimi sabah trafiğine karışırken Maltepe D-100 Karayolu’nda yağmurla birlikte iyice kayganlaşan zeminde kaza yaşandı. Havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Araç adeta yan yattıktan sonra birkaç metre sürüklendi.

istanbul-maltepe-d-100de-servis-minib-1051551-312043.jpg

Şiddetli yağmur TEM'i felç etti! 7 araç birbirine girdiŞiddetli yağmur TEM'i felç etti! 7 araç birbirine girdi

2'Sİ AĞIR 5 YARALI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla yönlendirildi. Sağlık görevlileri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk bilgilere göre 2’si ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Minibüs içinde sıkışan bir yolcu için itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması devam ediyor.

istanbul-maltepe-d-100de-servis-minib-1051550-312043.jpg

YAĞMURLU HAVALARDA TRAFİĞE DİKKAT

Kazanın nedenlerinden biri olarak sabah saatlerinde İstanbul genelinde etkili olan yağış gösteriliyor. Meteoroloji ve Havaforum uyarılarında, özellikle D-100 ve TEM gibi yoğun hatlarda ani frenlemenin risk oluşturduğu, yağmurun ilk dakikalarında asfaltın daha da kayganlaştığı belirtilmişti.

istanbul-maltepe-d-100de-servis-minib-1051548-312043.jpg

Maltepe hattında da yağış aralıklarla devam ediyor; görüş mesafesi zaman zaman düşüyor.

Kaynak:DHA

