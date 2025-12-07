Havalimanı çalışanlarını taşıyan servis devrildi: 2'si ağır 5 yaralı

Havalimanı vardiya değişimi sabah trafiğine karışırken Maltepe D-100 Karayolu’nda yağmurla birlikte iyice kayganlaşan zeminde kaza yaşandı. Havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Araç adeta yan yattıktan sonra birkaç metre sürüklendi.

Şiddetli yağmur TEM'i felç etti! 7 araç birbirine girdi

2'Sİ AĞIR 5 YARALI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla yönlendirildi. Sağlık görevlileri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk bilgilere göre 2’si ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Minibüs içinde sıkışan bir yolcu için itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması devam ediyor.

YAĞMURLU HAVALARDA TRAFİĞE DİKKAT

Kazanın nedenlerinden biri olarak sabah saatlerinde İstanbul genelinde etkili olan yağış gösteriliyor. Meteoroloji ve Havaforum uyarılarında, özellikle D-100 ve TEM gibi yoğun hatlarda ani frenlemenin risk oluşturduğu, yağmurun ilk dakikalarında asfaltın daha da kayganlaştığı belirtilmişti.

Maltepe hattında da yağış aralıklarla devam ediyor; görüş mesafesi zaman zaman düşüyor.