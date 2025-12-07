Şiddetli yağmur TEM'i felç etti! 7 araç birbirine girdi

Şiddetli yağmur TEM'i felç etti! 7 araç birbirine girdi
Yayınlanma:
Eyüpsultan’da TEM Otoyolu’nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Kazada 2 kişinin yaralandı.

Eyüpsultan’da, TEM Otoyolu’nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı.

Kaza, saat 02.00 civarında meydana geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan yoğun yağış, hayatı olumsuz etkilerken, TEM Otoyolu’nda 7 araç birbirine girdi.

istanbul-eyupsultan-tem-otoyolunda-7-1051514-312037-1.jpg

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada 2 kişi yaralanırken, olay nedeniyle otoyolun iki şeridi trafiğe kapatıldı ve bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Çarpıp kaçmaya çalıştı zincirleme kazaya sebep oldu: TEM kilitlendiÇarpıp kaçmaya çalıştı zincirleme kazaya sebep oldu: TEM kilitlendi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılara ilk müdahale yapıldı.

istanbul-eyupsultan-tem-otoyolunda-7-1051513-312037-1.jpg

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

istanbul-eyupsultan-tem-otoyolunda-7-1051511-312037-1.jpg

Kaza nedeniyle araç geçişleri bir süre kontrollü sağlandı. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

