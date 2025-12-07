Şiddetli yağmur TEM'i felç etti! 7 araç birbirine girdi
Eyüpsultan’da, TEM Otoyolu’nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı.
Kaza, saat 02.00 civarında meydana geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan yoğun yağış, hayatı olumsuz etkilerken, TEM Otoyolu’nda 7 araç birbirine girdi.
2 KİŞİ YARALANDI
Kazada 2 kişi yaralanırken, olay nedeniyle otoyolun iki şeridi trafiğe kapatıldı ve bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılara ilk müdahale yapıldı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle araç geçişleri bir süre kontrollü sağlandı. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
