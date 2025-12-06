Çarpıp kaçmaya çalıştı zincirleme kazaya sebep oldu: TEM kilitlendi

Çarpıp kaçmaya çalıştı zincirleme kazaya sebep oldu: TEM kilitlendi
Yayınlanma:
Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda bir otomobil, bir ciple çarpıştıktan sonra kaçarken daha büyük bir zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki TEM Otoyolu'nda, bir otomobilin sebep olduğu zincirleme kaza, trafiği aksattı. Bir ciple çarpıştıktan sonra kaçan otomobil sürücüsü, ileride iki araca daha çarparak zincirleme kazaya yol açtı.

KAÇARKEN İKİ ARACA DAHA ÇARPTI

Kaza, akşam saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 UGR 44 plakalı otomobil, önce 34 VT 9494 plakalı cipe çarptı ve olay yerinden uzaklaştı. Kaçan sürücü, kısa bir süre sonra aynı yönde ilerleyen 34 NFH 187 plakalı kamyona arkadan çarptı.

ZİNCİRLEME KAZAYA DÖNÜŞTÜ

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol bariyerlerine çarptıktan sonra 34 LCA 749 plakalı hafif ticari araca da çarparak zincirleme bir kazaya neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

TEM'de zincirleme kaza! Kilometrelerce trafik oluştu

2 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Kazada, hafif şekilde yaralanan 2 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yine TEM yine zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

TRAFİK UZUN SÜRE AKSADI

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik, ekiplerin kontrolünde bir süre tek şeritten sağlandı. Çarpıp kaçan sürücü ve kazanın nedeni hakkında polis soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

