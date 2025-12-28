Hasta taşıyan ambulans yoldan çıktı: Tesadüf eseri kurtarıldı

Elazığ’da hasta taşıyan ambulans, kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıktı. Yoldan geçen kamyonet sürücüsünün yardımıyla ambulans bulunduğu yerden çıkarıldı.

HASTA TAŞIYAN AMBULANS YOLDAN ÇIKTI

Elazığ'da kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi. Akşam saatlerinde Mürşitbağları mevkisinde beyin kanaması geçirdiği öğrenilen hastaya müdahale için yola çıkan ambulans, yoğun kar ve buzlanma sebebiyle kayarak yoldan çıktı.

TESADÜF ESERİ YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜ SAYESİNDE KURTARILDI

O esnada yoldan geçen bir kamyonet sürücüsü duruma müdahale etti. Sürücünün yardımıyla ambulans bulunduğu yerden çıkarıldı.

Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen hasta ise Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.