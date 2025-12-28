Kar ve tipi hayatı felç etti! Yollar kapandı sürücüler mahsur kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe uyarılarda bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini arttırarak tipiye dönüştü.

Birçok kentte köy yolları ulaşıma kapanırken, sürücüler karlı yollarda mahsur kaldı.

KARS'TA 41 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 9 dereceyi bulduğu kentte akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde 4, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 15, Digor'da 6, Kağızman'da 5, Sarıkamış'ta ise 8 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kapanan yollarda çalışma başlattı.

KAR NEDENİYLE OTOBÜSTE MAHSUR KALDILAR

Bölgede kar yağışı etkisini sürdürürken akşam saatlerinde Kars-Kağızman kara yolunda mahsur kalan 30 yolculu otobüs kurtarıldı.

HAKKARİ'DE KAR NEDENİYLE KARA YOLU KAPANDI

Hakkari’nin Derecik ilçesinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Şemdinli ile Derecik ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan kara yolu, geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Şemdinli–Derecik kara yolu, Ortaklar köyü mevkisinde ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.

Derecik Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bölgede kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürdüğü belirtilerek, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde oldukları ifade edildi.

BİTLİS'TE AĞIR VASITA ARAÇLARIN TRAFİĞE ÇIKMASI YASAKLANDI

Kent merkezinde kar kalınığının yaklaşık 30 metreye ulaştığı Bitlis’te etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bazı yolların ağır vasıta trafiğine kapatıldığı duyuruldu.

Kar yağışı sonrası kent genelinde 180 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Bitlis Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Baykan-Bitlis Devlet Yolu, Muş-Bitlis Devlet Yolu, Ahlat-Tatvan Devlet Yolu ile Reşadiye-Tatvan Devlet Yolu’nda TIR ve kamyon türü ağır vasıtaların trafiğe çıkmasına geçici olarak izin verilmeyeceği belirtildi.

AĞRI'DA TIR'LAR YOLDA KALDI

Ağrı'da da etkili olan kar, gece saatlerinde artarak tipiye dönüştü. Doğubayazıt ile Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek geçidinin 2 bin 400 rakımlı Somkaya köyü mevkisinde olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda TIR yolda kaldı.

IĞDIR'DA KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYİ BULDU

Iğdır'da akşam saatlerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Yoğun kar yağışı ve tipi, kent merkezi ile yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Karın etkisiyle şehir merkezi kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Yüksek kesimlerde etkisini arttıran kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi buldu.

Yollarda oluşan buzlanma ise ulaşımı aksattı.