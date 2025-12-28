Siirt'te ekipler 8 yaşındaki çocuk için seferber oldu
Siirt'in Şirvan ilçesinde ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezrada rahatsızlanan 8 yaşındaki çocuk için seferber oldu.
Siirt'in Şirvan ilçesinde yolu kapanan mezrada rahatsızlanan 8 yaşındaki Beytullah B., İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
8 YAŞINDAKİ ÇOCUK İÇİN SEFERBER OLDULAR
Şirvan'a bağlı Narlıkaya köyü Tüzlüce mezrasında yaşayan Beytullah B., gece yarısı rahatsızlık geçirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, mezra yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olması sebebiyle İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerinden destek istedi.
YOLUN AÇILMASIYLA BEYTULLAH HASTANEYE ULAŞTIRILDI
Bölgeye yönlendirilen ekiplerin çalışmasıyla mezra yolu açılarak, hastaya ulaşıldı. Beytullah B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Beytullah B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
