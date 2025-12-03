Bağcılar TEM Otoyolu'nda sebze yüklü kamyonetin karıştığı zincirleme kazada kamyonetin şoförü yaralandı. Kazanın ardından Edirne istikametinde 2 şerit trafiğe kapandı. Kaza nedeni ile uzun araç kuyrukları oluştu.

Edirne istikameti İSTOÇ mevkisinde saat 06.45 sularında meydana gelen kazada sebze yüklü kamyonetin şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet savruldu ve içerisinde işçiler bulunan servise ardından da hafriyat kamyonuna çarptı. ,

Kazanın etkisi ile kamyonet yolda ters dönerek yan yatarken sebzeler de yola saçıldı. Trafikteki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kamyonet şoförü ambulans ile hastaneye götürülürken kazadan yara almadan kurtulan işçiler başka bir servis aracına bindirilerek kaza yerinden ayrıldı. Yola saçılan sebzeler de görevliler tarafından temizlenirken yan yatan kamyonette sağlam kalan sebzeler de başka bir araca taşındı.

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda 2 şerit trafiğe kapanırken trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen çalışanlar uzun süre trafikte beklemek zorundan kaldı.

Kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken kazaya karışan araçlar vinç yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.