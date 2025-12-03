TEM'de zincirleme kaza! Kilometrelerce trafik oluştu

TEM'de zincirleme kaza! Kilometrelerce trafik oluştu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Sabahın erken saatlerinde TEM'de meydana gelen zincirleme kaza ile Edirne istikametine doğru trafik durma noktasına geldi.

Bağcılar TEM Otoyolu'nda sebze yüklü kamyonetin karıştığı zincirleme kazada kamyonetin şoförü yaralandı. Kazanın ardından Edirne istikametinde 2 şerit trafiğe kapandı. Kaza nedeni ile uzun araç kuyrukları oluştu.

istanbul-bagcilar-tem-otoyolunda-zinc-1044502-309967.jpg

Edirne istikameti İSTOÇ mevkisinde saat 06.45 sularında meydana gelen kazada sebze yüklü kamyonetin şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet savruldu ve içerisinde işçiler bulunan servise ardından da hafriyat kamyonuna çarptı. ,

istanbul-bagcilar-tem-otoyolunda-zinc-1044501-309967.jpg

Kazanın etkisi ile kamyonet yolda ters dönerek yan yatarken sebzeler de yola saçıldı. Trafikteki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

istanbul-bagcilar-tem-otoyolunda-zinc-1044500-309967.jpg

Yaralı kamyonet şoförü ambulans ile hastaneye götürülürken kazadan yara almadan kurtulan işçiler başka bir servis aracına bindirilerek kaza yerinden ayrıldı. Yola saçılan sebzeler de görevliler tarafından temizlenirken yan yatan kamyonette sağlam kalan sebzeler de başka bir araca taşındı.

istanbul-bagcilar-tem-otoyolunda-zinci-1044546-309967.jpg

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda 2 şerit trafiğe kapanırken trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

istanbul-bagcilar-tem-otoyolunda-zinci-1044539-309967.jpgSabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen çalışanlar uzun süre trafikte beklemek zorundan kaldı.

istanbul-bagcilar-tem-otoyolunda-zinci-1044538-309967.jpg

Kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken kazaya karışan araçlar vinç yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak:DHA

Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Türkiye
Malatya Valiliği 'son tarih' diyerek duyurdu: İmzalamayanın hakkı iptal edilecek
Malatya Valiliği 'son tarih' diyerek duyurdu: İmzalamayanın hakkı iptal edilecek
Güllü'nün kızından imalı paylaşım! "Turpun büyüğü heybede"
Güllü'nün kızından imalı paylaşım! "Turpun büyüğü heybede"
DEM Parti MYK bugün toplanıyor
DEM Parti MYK bugün toplanıyor