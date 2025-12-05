Yine TEM yine zincirleme kaza! Trafik kilitlendi
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Trafik kazaları ile sık sık haber olan TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kaza nedeni ile trafik kilitlendi.
Bağcılar, TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler istikametinde sebze yüklü kamyon, bir servis minibüsü ve 3 araca çarptı.
Meydana gelen zincirleme kazada yaralılar var.
Kazanın meydana gelmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatıldı.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak:DHA
