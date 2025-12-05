Yine TEM yine zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

Yine TEM yine zincirleme kaza! Trafik kilitlendi
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Trafik kazaları ile sık sık haber olan TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kaza nedeni ile trafik kilitlendi.

Bağcılar, TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler istikametinde sebze yüklü kamyon, bir servis minibüsü ve 3 araca çarptı.

istanbul-bagcilar-tem-otoyolunda-zinci-1048333-311089.jpg

Meydana gelen zincirleme kazada yaralılar var.

istanbul-bagcilar-tem-otoyolunda-zinci-1048334-311089.jpg

Kazanın meydana gelmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

istanbul-bagcilar-tem-otoyolunda-zinci-1048335-311089.jpg

Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatıldı.

istanbul-bagcilar-tem-otoyolunda-zinci-1048336-311089.jpg

istanbul-bagcilar-tem-otoyolunda-zinci-1048337-311089.jpg

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak:DHA

Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi
Göreve iade edilen komutandan tarihe geçecek savunma! Teğmenlere sahip çıktı
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Türkiye
Esenyurt ve Zeytinburnu'nu Teksas'a çeviren suç örgütüne soruşturma!
Esenyurt ve Zeytinburnu'nu Teksas'a çeviren suç örgütüne soruşturma!
Ferdi Zeyrek davası: İkisi tutuklu 10 sanık ilk kez hakim karşısında
Ferdi Zeyrek davası: İkisi tutuklu 10 sanık ilk kez hakim karşısında
Medya'nın kirleri Saray'ın hesapları
Medya'nın kirleri Saray'ın hesapları