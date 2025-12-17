İhbara giden itfaiye aracı devrildi: 1 yaralı

Yayınlanma:
Manisa'da ihbara giden itfaiye aracı devrildi. Kazada 1 itfaiye eri yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ihbara gitmek için yola çıkan itfaiye aracı devrildi. Kazada yaralanan itifaiye eri hastaneye kaldırıldı.

İHBARA GİDEN İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan otluk yangını ihbarını değerlendirmek için herekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye aracı, Hacırahmanlı Mahallesi yakınlarında su kanalına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

itfaiye-1.jpg

Yangın çıktı kayboldu! Ekipler 65 yaşında tek başına yaşayan kadını arıyorYangın çıktı kayboldu! Ekipler 65 yaşında tek başına yaşayan kadını arıyor

1 İTFAİYE ERİ YARALANDI

Sürücüsünün kontorlü kaybetmesi sonucu devrilen araçta yaralanan itfaiye eri olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak:AA

