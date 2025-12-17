Ordu'da iki araç kafa kafaya çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti
Ordu’nun Ünye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 73 yaşındaki İlhan Aydemir hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi de yaralandı.
Feci kaza, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi.
ARAÇLAR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Efe Can K.'nın kullandığı 61 TK 935 plakalı otomobil ile Erkan D.'nin yönetiminde bulunan 52 AR 159 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Erkan D. ile araçta bulunan Yeliz B., Deniz D. ve Ferda Nur B. ile otomobildeki İlhan Aydemir sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İlhan Aydemir, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İlhan Aydemir’in, otomobil sürücüsü Efe Can K.’nın dedesi olduğu öğrenildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.