Ordu'da iki araç kafa kafaya çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Ordu'da hafif ticari araç ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 73 yaşındaki İlhan Aydemir hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi de yaralandı.

Feci kaza, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi.

hafif-ticari-arac-ile-otomobil-carpisti-1068114-316960.jpg

ARAÇLAR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Efe Can K.'nın kullandığı 61 TK 935 plakalı otomobil ile Erkan D.'nin yönetiminde bulunan 52 AR 159 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Erkan D. ile araçta bulunan Yeliz B., Deniz D. ve Ferda Nur B. ile otomobildeki İlhan Aydemir sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlhan Aydemir, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İlhan Aydemir’in, otomobil sürücüsü Efe Can K.’nın dedesi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

