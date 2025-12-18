Konya'da acı ölüm! Annesini kurtarmak isterken alevlerin arasında kaldı

Konya'da acı ölüm! Annesini kurtarmak isterken alevlerin arasında kaldı
Yayınlanma:
Konya'da İbrahim Aysal, evde çıkan yangında annesi Fatma Aysal'ı kurtarmak için tekrar eve girdi ve hayatını kaybetti.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, annesini kurtarmak için yangın çıkan eve giren İbrahim Aysal hayatını kaybetti.

Yangın, akşam saatlerinde Akşehir'in Sorkun Mahallesi'nde tek katlı müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

yanginda-annesini-kurtarmak-isterken-ol-1068198-316979-1.jpg

ANNESİNİ KURTARMAK İÇİN TEKRAR ALEVLERİN ARASINA GİRDİ

Durumu fark eden İbrahim Aysal, evden dışarı çıktı ancak daha sonra annesi Fatma Aysal'ı kurtarmak için tekrar alevlerin arasına daldı.

Konya'da 69 yaşındaki bedensel engelli ev olarak kullandığı depoda çıkan yangında yaşamını yitirdiKonya'da 69 yaşındaki bedensel engelli ev olarak kullandığı depoda çıkan yangında yaşamını yitirdi

İddiaya göre panik içerisinde odalara giren İbrahim Aysal, girdiği odada alevler arasında mahsur kaldı.

Bu sırada yangını fark edip gelen diğer kardeşi annesi Fatma Aysal'ı, evden çıkardı.

yanginda-annesini-kurtarmak-isterken-ol-1068198-316979-1.jpg

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dumandan etkilenen Fatma Aysal, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alevler de itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

yanginda-annesini-kurtarmak-isterken-ol-1068197-316979-1.jpg

EKİPLER CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Ekipler içeri girdiğinde İbrahim Aysal'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Aysal'ın cesedi otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Ev kullanılmaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek! Bu mesleği pek bilen yok
Bu mesleği pek bilen yok
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek!
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Türkiye
'Ben Yeşil' haberine soruşturma: Saygı Öztürk ifade verdi iddiası
'Ben Yeşil' haberine soruşturma: Saygı Öztürk ifade verdi iddiası
Babacan: Erdoğan sürecin siyasi riskini üstlenmiyor
Babacan: Erdoğan sürecin siyasi riskini üstlenmiyor