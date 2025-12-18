Konya'da acı ölüm! Annesini kurtarmak isterken alevlerin arasında kaldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, annesini kurtarmak için yangın çıkan eve giren İbrahim Aysal hayatını kaybetti.

Yangın, akşam saatlerinde Akşehir'in Sorkun Mahallesi'nde tek katlı müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

ANNESİNİ KURTARMAK İÇİN TEKRAR ALEVLERİN ARASINA GİRDİ

Durumu fark eden İbrahim Aysal, evden dışarı çıktı ancak daha sonra annesi Fatma Aysal'ı kurtarmak için tekrar alevlerin arasına daldı.

İddiaya göre panik içerisinde odalara giren İbrahim Aysal, girdiği odada alevler arasında mahsur kaldı.

Bu sırada yangını fark edip gelen diğer kardeşi annesi Fatma Aysal'ı, evden çıkardı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dumandan etkilenen Fatma Aysal, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alevler de itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

EKİPLER CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Ekipler içeri girdiğinde İbrahim Aysal'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Aysal'ın cesedi otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Ev kullanılmaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.