CHP'li Emir, tahliye vaadiyle 8 milyon dolarlık skandalın belgesini açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB davasındaki tutuklularından tahliye vaadi ile para kazananların olduğunu ve 'İBB borsası' kurulduğunu söylemişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp 6 kez itirafçı sıfatıyla ifade veren iş insanı Sarp Yalçınkaya, kendisini avukat olarak tanıtan iki kişinin 10 milyon dolar karşılığında tahliyesini sağlayacağı vaadinde bulunduğunu, 8 milyon dolara anlaştıklarını ancak tahliyesinin gerçekleşmediğini belirterek şikayetçi oldu.

Özgür Özel'in ifşa ettiği 'İBB Borsası': Tahliye vaadi ile 8 milyonluk vurgun iddiası

Halk TV'de Rota programına katılan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 8 milyon dolarlık para transferinin belgelerinin bulunduğunu açıkladı.

"26 Mayıs günü tutuklanan iş adamı Sarp Yalçınkaya 29 Mayıs günü 8 milyon doları bir kuyumculuk firmasına gönderiyor. Kuyumculuk üzerinden almaları daha kolay diye böyle yapmışlar. Çünkü İBB dosyasındaki tüm avukatlık ücretlerini toplasanız 8 milyon dolar olmaz. Bu ücreti açıklayamazlar. Ardından TMSF 30 Mayıs'ta mal varlığına el koyuyor. O kadar açık ki bir anlaşma var, süre tanıma var. "

Paranın kime ve ne için gittiğini bildiklerini söyleyen Emir, "İBB dosyası denilen ve daha çok da bu itirafçıların ifadelerinin konulduğu ama somut delil konulamamış bir dosyadır" ifadelerini kullandı.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halk TV’de açıkladığım tuhaflığı belgesiyle kamuoyunun takdirine sunuyorum. İBB kumpas davasında tuz koktu! Sarp Yalçınkaya 26 Mayıs'ta tutuklanıyor. Ne hikmetse tutukluyken, "tahliye vaadiyle" 300 Milyon TL'yi bir kuyumcuya transfer etmesine izin veriliyor. Bu devasa para transferi biter bitmez, hemen ertesi gün (30 Mayıs) savcılık şirketlere el koyuyor. Diğer birçok ismin mal varlığına gözaltı dahi olmadan el konulurken, burada 300 Milyon liranın çıkarılması neden beklendi? Bu kirli transfer kime, neyin karşılığı yapıldı? Bu skandalın peşini bırakmayacağız!" ifadesini kullandı.