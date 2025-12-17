Yangın çıktı kayboldu! Ekipler 65 yaşında tek başına yaşayan kadını arıyor

Yangın çıktı kayboldu! Ekipler 65 yaşında tek başına yaşayan kadını arıyor
Yayınlanma:
Manisa'da 4 evi etkileyen yangında kaybolan 65 yaşındaki kadını arama çalışmaları sürüyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan yangında 4 ev zarar gördü. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında 1 kişi yaralanırken 1 kişi de kayboldu.

Yangından etkilenen evlerden birinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki Türkan Büke için arama çalışmaları başlatıldı.

MANİSA'DA KORKUTAN YANGIN

Evciler Mahallesi'nde meydana gelen yangın, ahşap ve kerpiç 4 evi etkiledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu 4 evi küle çeviren yangın söndürüldü.

Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın: Müşteriler apar topar tahliye edildiAntalya'da 5 yıldızlı otelde yangın: Müşteriler apar topar tahliye edildi

4 EV YANDI 1 KİŞİ YARALANDI

Yangın sırasında 2 evin boş olduğu, bir evde bulunan Fikriye Bozdoğan'ın ekiplerce yara almadan tahliye edildiği, aynı evdeki annelerini tahliye etmeye çalışan Ferdi Mercan'ın elinden yaralandığı, Ümmü Mercan'ın ise dumandan etkilendiği belirtildi.

Ferdi ve Ümmü Mercan, sağlık ekiplerince Gördes Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YALNIZ YAŞAYAN KADINDAN HABER ALINAMIYOR

Yangının etkili olduğu evlerden birinde yalnız yaşayan Türkan Büke'den (65) haber alınamaması nedeniyle arama çalışması başlatıldı.

Kaynak:AA

Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek! Bu mesleği pek bilen yok
Bu mesleği pek bilen yok
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek!
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Türkiye
Son dakika| Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı
Son dakika| Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı
AB'den Türkiye’nin yeşil pasaportuna sessiz onay: Vize serbestisine arka kapı çözümü
AB'den Türkiye’nin yeşil pasaportuna sessiz onay: Vize serbestisine arka kapı çözümü