Yangın çıktı kayboldu! Ekipler 65 yaşında tek başına yaşayan kadını arıyor

Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan yangında 4 ev zarar gördü. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında 1 kişi yaralanırken 1 kişi de kayboldu.

Yangından etkilenen evlerden birinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki Türkan Büke için arama çalışmaları başlatıldı.

MANİSA'DA KORKUTAN YANGIN

Evciler Mahallesi'nde meydana gelen yangın, ahşap ve kerpiç 4 evi etkiledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu 4 evi küle çeviren yangın söndürüldü.

Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın: Müşteriler apar topar tahliye edildi

4 EV YANDI 1 KİŞİ YARALANDI

Yangın sırasında 2 evin boş olduğu, bir evde bulunan Fikriye Bozdoğan'ın ekiplerce yara almadan tahliye edildiği, aynı evdeki annelerini tahliye etmeye çalışan Ferdi Mercan'ın elinden yaralandığı, Ümmü Mercan'ın ise dumandan etkilendiği belirtildi.

Ferdi ve Ümmü Mercan, sağlık ekiplerince Gördes Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YALNIZ YAŞAYAN KADINDAN HABER ALINAMIYOR

Yangının etkili olduğu evlerden birinde yalnız yaşayan Türkan Büke'den (65) haber alınamaması nedeniyle arama çalışması başlatıldı.