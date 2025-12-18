'Ben Yeşil' haberine soruşturma: Saygı Öztürk ifade verdi iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ü ismi faili meçhul cinayetlerle anılan "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım olduğunu söyleyen bir şahıs tarafından aranmasına dair yapılan haberi nedeniyle re'sen soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı ve failin C. A. adlı hükümlü olduğunun tespit edildiği belirtilmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI VE İFADELER ALINDI

Konu hakkında gazeteci Saygı Öztürk'ün ve cezaevindeki hükümlünün ifadeleri alındı. Öztürk'ü arayan kişi, kendisini faili meçhul cinayetlerle anılan 'Yeşil' olarak tanıtmış ve Suriye'de bir evde kaldığını iddia etmişti.

SAHTE YEŞİL'İN İDDİALARI

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'Yeşil' olduğunu iddia eden kişinin ifadesine ulaştığını belirterek şunları aktardı:

"Gazeteci Saygı Öztürk’ü arayarak 'Ben Yeşil'im diyen kişinin 'sahte Yeşil' olduğu ortaya çıktı. Terörsüz Türkiye süreci önemli bir aşamaya gelince birileri mesaj vermek istemişler. Bula bula yarı açık cezaevindeki yaşlı bir meczubu buluyorlar. Bu işlerde hep bir meczup bulunur. İfadesini öğrenince 'Bu tam bir meczupmuş' dedim. Bu işin gazetecilik açısından da çıkarılacak dersleri var. Şahıs ifadesinde 'Benim gözlerimi bağladılar. Beni bir yere götürdüler. Yılmaz Özdil, Emin Çölaşan ve Saygı Öztürk beni sorguladılar' demiş."

AKP’Lİ TAYYAR ‘SORUŞTURMA BAŞLATILDI’ DEDİ

TGRT Haber'de konuşan AKP'li Şamil Tayyar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldığını ve Öztürk'ün ifadesinin talimatlı olarak Ankara'dan alındığını söyledi.

ÖZTÜRK VE ÇÖLAŞAN İDDİALARI REDDETTİ

T24'e konuşan gazeteciler Saygı Öztürk ve Emin Çölaşan, kendilerine yöneltilen iddiaları ciddiye almadıklarını belirterek, öne sürülen görüşme iddiasını "gülünç" bulduklarını ifade etti ve iddiaları kesin bir dille reddetti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ARAMA DETAYLARINI PAYLAŞMIŞTI

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "11 Aralık 2025 tarihinde 'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' başlıklı bir medya haberi yayınlanmıştır. Şahsın söz konusu gazeteyi santral numarasından 9 Aralık 2025 günü 3 kez aradığı belirlenmiştir. İlk arama 1 dakika 59 saniye sürmüştür. 2. arama 15 dakika sürmüştür. 3. arama ise 13 dakika 34 saniye sürmüştür" denildi.

Bakanlık, aramanın bir açık cezaevinden yapıldığını ve aramayı yapanın C. A. adlı, 'adam öldürme, kasten yaralama ve mala zarar vermekten' sabıkası bulunan hükümlü olduğunu teyit etti.