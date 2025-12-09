Takımın A kadrosunun tamamı bahisten ceza aldı kulüp ne yapacağını şaşırdı

Takımın A kadrosunun tamamı bahisten ceza aldı kulüp ne yapacağını şaşırdı
Bahis soruşturmasında A kadrosunun tamamı ceza alan Edirnespor'un teknik sorumlusu Ümit Tütünci, "Büyük sıkıntıdayız, A takımın tamamı ceza aldı. 13-14 kişiyle antrenmana çıkıyoruz" dedi.

TFF 3. Lig takımı Edirnespor yönetimi, bahis soruşturması kapsamında 17 futbolcusu ceza alınca ne yapacağını şaşırdı.

12 Aralık Cuma günü oynayacağı Çorluspor 1947 maçına hazırlanan Edirnespor, altyapıdan oyuncuları antrenmana aldı.

Edirnespor Teknik Sorumlusu Ümit Tütünci, soruşturma kapsamında 17 futbolcunun çeşitli sürelerle hak mahrumiyeti cezası aldığını belirterek, "Büyük sıkıntıdayız, A takımın tamamı ceza aldı. 13-14 kişiyle antrenmana çıkıyoruz. İtirazımıza henüz cevap gelmediği için altyapıdan gelen sporcularımızla çalışıyoruz. Durumumuz çok kötü" dedi.

Takımın ciddi anlamda oyuncu sıkıntısı çektiğini vurgulayan Tütünci, transfer için kentin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Kulübün, tüm oyuncularının sonuna kadar arkasında olduğunu anlatan Tütünci, şöyle devam etti:

"Bu takım için büyük fedakarlıklar yapıldı. Artık burada bazı şeylere dayanamıyoruz, her şeyin sonuna geldik. Bizler bugün varız, yarın yokuz. Bu takım Edirnelilerin, biz gelip geçiciyiz. Bu takıma birilerinin sahip çıkması gerekiyor. Oyuncularımın sonuna kadar yanındayım. Herkes hata yapabilir. Bizler de istemeden, bilmeden hata yapıyoruz. Bunlar düşünülerek, planlanarak yapılmış şeyler değil."

Sportif Direktör Ahmet Erginler de kentteki bazı esnafın dışında takıma desteğin olmadığını dile getirdi.

Edirnespor taraftarı 8 yaşındaki Can Bartu Kurtar'ın fedakarlık göstererek harçlığını takıma bağışladığını anlatan Erginler, "Can Bartu'yu hafta sonu oynayacağımız maça davet edeceğiz." dedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

