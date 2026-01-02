Çatak Belediyesi’nden çığ açıklaması

Çatak Belediyesi, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesine ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, geçen pazar gününden bu yana süren kar yağışı nedeniyle belediye ekiplerinin kar küreme ve yol açma çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü belirtildi.

6 NOKTADA ÇIĞ DÜŞTÜ

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçede şu ana kadar altı farklı noktada çığ düştüğü bilgisi paylaşıldı. Dün sabaha karşı Adnan Menderes Mahallesi Sultan Sokak'ta düşen çığın bir evin içine kadar girdiği ifade edildi.

EVLER BOŞALTILDI, YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ

Açıklamada, olası bir felaketi önlemek amacıyla alınan tedbirler şu sözlerle aktarıldı: "Olası bir felaketin önüne geçmek amacıyla bölgede yaklaşık 20 ev tedbir amaçlı boşaltılmış, halkımız ilçe merkezindeki yurtlara yerleştirilmiş; akrabası bulunan vatandaşlarımız ise yakınlarının evlerine yönlendirilmiştir."

ÇIĞ ALTINDA KALAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Tahliye çalışmaları devam ederken Bahçelievler Mahallesi'nden gelen ikinci bir çığ ihbarı üzerine ekiplerin bölgeye intikal ettiği bildirildi. Açıklamada, "Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalar sonucunda çığ altında kalan Gülnaz Bitik yaralı olarak bulunarak ambulansla Çatak Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş, ancak ne yazık ki doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştır" denildi. Hayatını kaybeden Bitik için taziyeler iletildi.

VAN-ÇATAK YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Açıklamada ayrıca, çığ tehlikesi nedeniyle Van-Çatak Karayolu'nun geçici olarak ulaşıma kapandığı duyuruldu. Güvenlik riski devam ettiği için yol üzerinde şu an çalışma yapılamadığı, risk ortadan kalktıktan sonra çalışmalara derhal başlanacağı kaydedildi.

UYARILARA UYULMASI İSTENDİ

Riskin devam etmesi nedeniyle vatandaşların uyarılara dikkat etmesi, riskli bölgelerden uzak durması ve yetkili kurum açıklamalarını takip etmesinin önemine vurgu yapıldı. Belediye ekiplerinin olası risklere karşı çalışmalarını aralıksız sürdüreceği ifade edildi.