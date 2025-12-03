Yasa dışı bahiste akıl almaz rakam açıklandı! Kripto hesaplar yatlar katlar neler neler...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerince 23 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında 6 milyar 182 milyon TL işlem hacmine sahip 42 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"23 ilde 'Yasa Dışı Bahis' suçuna yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; son 1,5 yıl içinde hesaplarında 6 milyar 182 milyon TL işlem hacmi bulunan 42 şüpheliyi yakaladık. 27’si tutuklandı, 15’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı"

Operasyonlarda yasa dışı bahisten elde edilen gelirle satın alındığı değerlendirilen çok sayıda mal varlığına da el konuldu. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Şüphelilere ait yaklaşık 203 milyon TL değerinde; 25 adet ev/arsa ve 25 adet araç ile 428 adet banka, 35 adet kripto hesabına el konuldu"

Bakan Yerlikaya, soruşturmanın Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütüldüğünü belirtti.

Mersin limanında operasyon: Konteynerden 44 düzensiz göçmen çıktı

Şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, elde ettikleri geliri üçüncü şahıslara ait kripto para hesapları aracılığıyla yurt dışına transfer ederek akladıkları ve bahis oynayanlardan komisyon aldıkları tespit edildiğini Yerlikaya aktardı.