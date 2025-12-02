Mersin limanında operasyon: Konteynerden 44 düzensiz göçmen çıktı

Mersin limanında operasyon: Konteynerden 44 düzensiz göçmen çıktı
Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin limanında gemiyle İtalya'ya gitmeye hazırlanan bir konteynerde 44 düzensiz göçmenin yakalandığını, duyurdu.

Mersin limanında gemiye yüklenerek İtalya'ya gidecek olan ve bir TIR garajında bekletilen konteynerde 44 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

Yakalananların sorgulamasında, daha önce Türkiye'ye gelip düzensiz göçmen durumuna düştükleri tespit edildi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 3’ü kırmızı bültenle aranan 8 suçlu Türkiye’ye getirildiBakan Yerlikaya duyurdu: 3’ü kırmızı bültenle aranan 8 suçlu Türkiye’ye getirildi

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Ekiplerin yürüttüğü operasyon kapsamında 13 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı. Bu kişilerin 9'u tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ettiği belirtildi.

konteynerde-44-duzensiz-gocmen-yakalandi-1043403-309638.jpg

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı yaptığımız kesintisiz operasyonlarla, ülkemiz düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıkmıştır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

