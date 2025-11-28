Bakan Yerlikaya duyurdu: 3’ü kırmızı bültenle aranan 8 suçlu Türkiye’ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre operasyon; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle süren Türk güvenlik güçleri, Gürcistan kolluk birimleriyle yürütülen ortak iş birliği neticesinde şüphelilerin yakalanmasını sağladı.

35 ilde suber suç operasyonu: 429 gözaltı

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 3 İSİM İADE EDİLDİ

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında, uluslararası seviyede Kırmızı Bültenle aranan şu isimler Türkiye’ye getirildi:

B.B.: “Yağma, Hırsızlık, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçlarından aranıyordu.

A.C.E.: “Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Yağma” suçlarından aranıyordu.

Ü.G.: “Kasten Öldürme” suçundan aranıyordu.

ULUSAL SEVİYEDE ARANAN 5 ŞAHIS YAKALANDI

Kırmızı bültenle aranan isimlerin yanı sıra, çeşitli suçlardan ulusal seviyede aranan 5 şahıs da Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildi. Bu şahıslar ve arandıkları suçlar şöyle sıralandı:

B.S.: “Resmi Belgede Sahtecilik, Şantaj ve Hırsızlık” suçlarından aranıyordu.

E.Y.: “Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme” suçlarından aranıyordu.

M.K.: “Resmi Belgede Sahtecilik ve Kasten Yaralama” suçlarından aranıyordu.

H.M.: “Hırsızlık, Güveni Kötüye Kullanma, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık” suçlarından aranıyordu.

T.Ç.: “Kasten Yaralama, Resmi Belgede Sahtecilik, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçlarından aranıyordu.

9 firari suçlu Türkiye'ye getirildi

BAKAN YERLİKAYA: BİR BİR YAKALAYIP GERİ GETİRECEĞİZ

Operasyonda emeği geçen birimleri tebrik eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suçla mücadeledeki kararlılıklarını vurguladı. Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerinin, zehir tacirlerinin ülkemize iadelerini sağlayacağız. Bir bir yakalayıp geri getireceğiz" ifadelerini kullandı.