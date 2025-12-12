1 yaşındaki bebek ilaçlama sebebiyle zehirlenmişti: 2 kişi tutuklandı

1 yaşındaki bebek ilaçlama sebebiyle zehirlenmişti: 2 kişi tutuklandı
Yayınlanma:
İzmir'de, böcek ilaçlaması yapılan apartmanda 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, Adli Tıp İhtisas kurullarından gelen iki ayrı raporda da ölüm sebebinin "binadaki böcekler için uygulanan ilaca bağlı kimyasal fosfin gazından zehirlenme" olduğunun belirtilmesi üzerine, ilaçlamayı yapan ziraat mühendisi B.Ö. ve yardımcısı E.G. yeniden tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Kasım 2024 tarihinde Kahramanlar Mahallesi'ndeki bir apartmanda tahtakurusu ilaçlaması sonrası 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın ölümü ve 3 kişinin zehirlenmesi olayıyla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu'ndan görüş talep edildi.

5. Adli Tıp İhtisas Kurulu, Altay bebeğin ölümünün kimyasal fosfin gazına maruz kalması sonucu meydana geldiği yönünde mütalaa verdi. 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan istenen kesin raporda da bebeğin ölümünün, binadaki böcekler için uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu gerçekleştiği görüşü yer aldı.

altay.jpg

ZİRAAT MÜHENDİSİ VE YARDIMCISI YENİDEN TUTUKLANDI

Soruşturma dosyasına giren bu iki kesin raporun ardından, daha önce tutuklanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ilaçlamayı yapan ziraat mühendisi B.Ö. (47) ve ona yardım eden E.G. (44) hakkında yeniden gözaltı talimatı verildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen B.Ö. ve E.G., "yangın, su baskını, tahrip, batırma ya da bombalama, nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Böcek ilaçlamasında 'fosfin' dehşeti! 1 yaşındaki Altay bebek zehir soluyarak can verdiBöcek ilaçlamasında 'fosfin' dehşeti! 1 yaşındaki Altay bebek zehir soluyarak can verdi

ŞÜPHELİDEN SAVUNMA: "BABASI YALITIMI SÖKMÜŞ OLMALI"

Yeniden tutuklanan ziraat mühendisi B.Ö., savcılıktaki ifadesinde kullandığı ilacın ilk 24 saatte öldürücü etkiye sahip olduğunu, sonraki sürede gaz oranının düştüğünü ileri sürdü. İlaçlamanın ardından gerekli önlemleri aldıklarını, tüm kapılara ve dış kapıya "tehlikeli" etiketi yapıştırdıklarını savundu.

B.Ö., bebeğin yaşadığı evin babası Recep Kınalı'nın 72 saatlik süreyi beklemeden eve girdiğini öne sürerek "Recep Kınalı, benim yaptığım yalıtımı sökmüş olmalı ki olay yeri inceleme fotoğraflarında bu yalıtım işlemini göremedik. Bilirkişi raporunu düzenleyen heyetin ilaçlama ile ilgili hiçbir bilgisi yoktur." dedi.

Yardımcı E.G. ise ilaçlama yapılan daire ile bebeğin yaşadığı daireye girmediğini iddia etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Google halktv.com.tr'nin emeğine nasıl çöküyor? İşte yeni delil ve yeni ifşa! Varan 2
Ela Rumeysa Cebeci Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu! "Fotoğraf" iddiasına yanıt verdi
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Türkiye
MHP yasa dışı bahis için milyarlarca dolarlık rakam verdi! Yurt dışına böyle gidiyormuş
MHP yasa dışı bahis için milyarlarca dolarlık rakam verdi! Yurt dışına böyle gidiyormuş
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi