1 yaşındaki bebek ilaçlama sebebiyle zehirlenmişti: 2 kişi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Kasım 2024 tarihinde Kahramanlar Mahallesi'ndeki bir apartmanda tahtakurusu ilaçlaması sonrası 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın ölümü ve 3 kişinin zehirlenmesi olayıyla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu'ndan görüş talep edildi.

5. Adli Tıp İhtisas Kurulu, Altay bebeğin ölümünün kimyasal fosfin gazına maruz kalması sonucu meydana geldiği yönünde mütalaa verdi. 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan istenen kesin raporda da bebeğin ölümünün, binadaki böcekler için uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu gerçekleştiği görüşü yer aldı.

ZİRAAT MÜHENDİSİ VE YARDIMCISI YENİDEN TUTUKLANDI

Soruşturma dosyasına giren bu iki kesin raporun ardından, daha önce tutuklanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ilaçlamayı yapan ziraat mühendisi B.Ö. (47) ve ona yardım eden E.G. (44) hakkında yeniden gözaltı talimatı verildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen B.Ö. ve E.G., "yangın, su baskını, tahrip, batırma ya da bombalama, nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Böcek ilaçlamasında 'fosfin' dehşeti! 1 yaşındaki Altay bebek zehir soluyarak can verdi

ŞÜPHELİDEN SAVUNMA: "BABASI YALITIMI SÖKMÜŞ OLMALI"

Yeniden tutuklanan ziraat mühendisi B.Ö., savcılıktaki ifadesinde kullandığı ilacın ilk 24 saatte öldürücü etkiye sahip olduğunu, sonraki sürede gaz oranının düştüğünü ileri sürdü. İlaçlamanın ardından gerekli önlemleri aldıklarını, tüm kapılara ve dış kapıya "tehlikeli" etiketi yapıştırdıklarını savundu.

B.Ö., bebeğin yaşadığı evin babası Recep Kınalı'nın 72 saatlik süreyi beklemeden eve girdiğini öne sürerek "Recep Kınalı, benim yaptığım yalıtımı sökmüş olmalı ki olay yeri inceleme fotoğraflarında bu yalıtım işlemini göremedik. Bilirkişi raporunu düzenleyen heyetin ilaçlama ile ilgili hiçbir bilgisi yoktur." dedi.

Yardımcı E.G. ise ilaçlama yapılan daire ile bebeğin yaşadığı daireye girmediğini iddia etti.